【伟大的变革——庆祝改革开放40周年大型展览之四】三分钟见证“生长”的浦东新区

央视网消息（记者 刘春妍）第二展区“壮美篇章”的第三单元“改革开放新地标”，重点展示浦东新区今夕对比，反映浦东新区开发近30年来的巨大变化。

上海人以前常说“宁要浦西一张床，不要浦东一间房”。1990年，中央决定开发开放浦东；1992年，上海浦东新区设立；2013年，中国（上海）自由贸易试验区正式设立。浦东新区发展日新月异，已经成为我国改革开放的“窗口”和现代化建设的缩影。

都说我洋气、时尚而有魅力，那么我是从何而来？三分钟一起见证奇迹的诞生。

大屏幕显示的是中国（上海）自贸试验区、张江科学城上海光源、浦东机场、中国商飞基地、黄浦江两岸滨江公共空间等，展示的是经济、金融、贸易、航运和科技创新五个中心建设的新地标，处处彰显着上海改革开放的丰硕成果。

1：300的实景沙盘完整还原陆家嘴现状，配以白天、夜晚场景多端变幻，体现上海建设全球卓越城市的信心和决心。现场看，超震撼！

这是陆家嘴实景沙盘。

最后再来欣赏一遍这组充满“魔力”的新地标吧。

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