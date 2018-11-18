河北：创新特色金融服务破解民营企业融资难题

新华社石家庄11月18日电（记者齐雷杰）“我申请了农行羊绒集群仓储贷，没想到不到1个月时间就拿到了480万元贷款。”谈起金融机构对民营企业的资金支持，河北新秀羊绒有限公司总经理董泽永说。这家企业之外，河北省清河县还有数十家企业获得银行授信，总额达1亿元。

清河县有羊绒生产企业约200家，多以民营中小企业和个体工商户为主。这些企业回款周期长，需要储备大量资金保证生产。然而，企业大部分资金用于羊绒原料的收购，缺少房产等传统质押物。

“多数企业存货多、现金少，但羊绒产品价值稳定、不易变质、储存便捷，是很好的质押产品。”中国农业银行邢台分行副行长李岳松说。为此，银行与第三方评估机构合作，企业可将羊绒存货交由第三方评估机构进行价值评估，并据此申请贷款，有效解决了企业无质押物融资难问题。

“羊绒集群仓储贷”是中国农业银行邢台分行创新特色金融服务，破解民营企业融资难的一个缩影。今年以来，这家银行针对不同园区、产业集群和商圈，制订了“一园区（集群）、一特色、一方案”批量运作模式，为小微企业聚集区域的民营企业提供融资支持。

在清河“羊绒集群仓储贷”之外，银行推出了引入第三方担保公司的平乡县“自行车集群合作贷”，以及根据龙头企业上下游企业经营数据分析结果进行放贷融资的“数据网贷”等产品，为民营企业提供精准金融服务。自批量运作模式开展以来，中国农业银行邢台分行已为42家民营企业提供授信，累计授信额度1.85亿元。

今年以来，中国农业银行河北省分行利用大数据等新技术，创新金融产品，助力民营企业发展。通过与多家核心企业共享部分数据，农行为这些企业上下游客户提供便捷融资服务；创新“微捷贷”产品，满足小微企业客户“短、小、频、急”融资需求；推出“科创贷”，解决科技型企业融资担保难问题。

(责编：白宇)