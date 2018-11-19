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国家税务总局有关司负责人表示：个税改革将带来征管模式转变

胡璐、郁琼源

2018年11月19日00:56  来源：新华网
 

新华社北京11月18日电（记者胡璐、郁琼源）新个税法将于明年1月1日正式实施。国家税务总局有关司负责人18日表示，个税改革带来了征管模式的转变，未来涉税专业服务行业市场发展空间将更广阔，建议积极推动三个转变，主动适应改革形势和市场的新需求。

这是记者18日在中国注册税务师协会、北京市注册税务师协会主办的个人所得税法公益大讲堂上获悉的。

这位负责人说，虽然新个税法提高基本减除费用可能使纳税人数量有所减少，但随着收入的增加，尤其是专项附加扣除的施行，涉及的纳税人规模未来仍将增加。随着综合与分类相结合的改革步伐持续深入，涉税专业服务行业的市场发展空间将更广阔。可以说，以个税改革为契机，开启了为自然人提供涉税专业服务的新时代。

他同时也表示，个税改革对涉税服务行业的职业水平提出更高要求。由于改革从根本上改变了税制结构，除了建立综合与分类相结合的个人所得税制，也引入了新的征管模式，纳税人、扣缴义务人在未来履行纳税义务或扣缴义务时计缴税款的方式方法、申报要求以及税务机关在个人所得税方面的征管都将发生变化。无论是个人，还是单位扣缴义务人，都需要更加专业化、精细化的服务，对涉税专业服务的要求更高。

因此他建议，税务师行业要主动实现三个转变，以适应新的改革形势和市场环境。即从重企业纳税人向企业纳税人和自然人纳税人并重转变、从提供通用型纳税服务向满足个性化需求转变、从传统模式向“互联网+”转变。

(责编：岳弘彬、曹昆)
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