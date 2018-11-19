首届中国国际进口博览会成果丰硕

11月5日至10日，以“新时代，共享未来”为主题，首届中国国际进口博览会（以下简称进博会）吸引172个国家、地区和国际组织参会，3600多家企业参展，超过40万名境内外采购商到会洽谈采购，展览总面积达30万平方米。本届进博会有哪些特点和亮点？主要取得了哪些成果？本报记者专访了商务部部长钟山。

问：这是我国首次举办中国国际进口博览会，国内外高度关注，能否请您介绍一下首届进博会的主要特点和意义？

钟山：首届中国国际进口博览会富有成效，精彩纷呈，广受赞誉，取得了圆满成功。这是习近平新时代中国特色社会主义思想的成功实践，是落实党的十九大精神的具体行动，是庆祝改革开放40周年的重大活动。

这是党中央英明决策的盛会。举办进博会，是以习近平同志为核心的党中央着眼推进新一轮高水平对外开放作出的一项重大决策，是我国主动向世界开放市场的重大举措。进博会由习近平主席亲自谋划、亲自提出、亲自部署、亲自推动。习近平主席多次作出重要指示，强调要办成国际一流博览会；在多个重大国际场合和众多双边活动中亲自推动，欢迎各方来华共襄盛举，为进博会成功举办提供了强有力的政治保证。

这是成果丰硕的盛会。首届进博会包括展会和论坛。展会由国家贸易投资综合展和企业商业展组成。国家展主要展示各国形象和发展成就，只展示不成交；企业展分为七大展区，既有货物贸易，也有服务贸易。来自五大洲的172个国家、地区和国际组织参会，参展企业3617家，80多万人进馆洽谈采购、参观体验，成交额达578亿美元。虹桥国际经贸论坛由主论坛、三场平行论坛及国际财经媒体和智库论坛组成，4500多名各界嘉宾出席。首届进博会广受国内外关注，吸引了近4000名中外记者与会报道。

这是“不一般”的盛会。习近平主席强调，进博会不是一般性的会展，为进博会指明了方向。具体体现在：主题不一般，是世界上第一个以进口为主题的国家级展会，是国际贸易发展史上的一大创举。内容不一般，集外交、展览、论坛于一体，既洽谈合作又交流思想，既能得实惠又能观未来，经济合作和人文交流相互配合、相得益彰。形式不一般，坚持开放合作办展，世贸组织、联合国贸发会议、联合国工发组织等国际组织担任合作单位，参展国与中国一道共同打造开放多元的博览会。作用不一般，服务经济社会发展全局，服务对外开放战略，服务“一带一路”建设。既让世界分享中国庞大市场机遇，也为各国相互合作搭建公共平台，为经济全球化提供了一个国际公共产品。

这是意义重大的盛会。进博会有利于统筹国际国内两个市场两种资源，推动现代化经济体系建设，通过主动开放带动全球开放，推进“一带一路”建设走深走实，是我国新时代高水平对外开放的标志性工程。进博会有利于深化供给侧结构性改革，扩大中高端供给，让消费者不出国门就能体验和享受全球好货，更好满足人民群众美好生活需要，是推动经济高质量发展的有效载体。进博会有利于各国分享中国发展机遇，扩大合作空间，拉紧利益纽带，是推动构建人类命运共同体的实际行动。进博会是既对中国好、又对世界好的国际盛会，是促进开放发展、合作共赢的国际盛会。

进博会的成功举办，根本在于以习近平同志为核心的党中央的英明决策和坚强领导，是我国社会主义制度优越性的充分体现，是筹委会各成员单位、各地方、各部门共同努力的结果。

问：习近平主席在首届进博会开幕式上发表了主旨演讲，引发国际社会热烈反响。习近平主席的主旨演讲有哪些亮点？将对中国对外开放和共建开放型世界经济产生怎样的重要影响？

钟山：习近平主席在进博会开幕式上的主旨演讲，立意高远，气势磅礴，以52次提及的“开放”为主线，与在达沃斯世界经济论坛、“一带一路”国际合作高峰论坛、博鳌亚洲论坛年会、中非合作论坛北京峰会等重要演讲的思想一脉相承。这一主旨演讲，既有深邃的思考，又有务实的举措，彰显了中国推动更高水平开放、推动建设开放型世界经济、推动构建人类命运共同体的信心和决心、责任和担当。

强调了全球开放合作的重要性。习近平主席从历史规律的高度和人类共同命运的广度出发，指出经济全球化是不可逆转的历史大势，不依人的意志为转移，必将浩荡前行。习近平主席强调经济全球化的重要性，开放合作对世界各国的积极意义，呼吁各国要坚定开放合作信心，共同应对风险挑战，拿出更大勇气共同建设一个更加美好的世界。

指出了开放型世界经济的前进方向。习近平主席指出，开放带来进步，封闭必然落后。习近平主席倡议各国应该坚持开放融通，拓展互利合作空间；坚持创新引领，加快新旧动能转换；坚持包容普惠，推动各国共同发展。充分表明新时代中国建设开放型世界经济、支持经济全球化的一贯立场，旗帜鲜明反对保护主义、单边主义。

宣示了我国扩大开放的坚定决心。习近平主席用三个掷地有声的“不会停滞”，表明新时代中国改革不停顿、开放不止步的坚定决心。习近平主席提出激发进口潜力、持续放宽市场准入、营造国际一流营商环境、打造对外开放新高地、推动多边和双边深入发展等五方面扩大开放务实举措，以及支持上海等地区扩大开放的三项措施，再次以实际行动向世界宣布，中国开放的大门不会关闭，只会越开越大。

阐明了中国经济发展的光明前景。习近平主席以三个“没有改变”正面回应“中国经济向何处去”的世界之问，极大鼓舞了国内外对中国发展前景的信心。习近平主席用“大海”的妙喻，向世界表明中国经济是壮阔之海，无惧任何狂风骤雨，始终引领潮流，奔涌不息；中国经济也是开放之海，真诚向世界敞开胸怀，寻求与各国合作共赢。

习近平主席的主旨演讲引起强烈共鸣，会场多次响起热烈掌声。各方嘉宾高度评价、深度认同习近平主席的主旨演讲，普遍表示主旨演讲释放出中国坚持推动开放合作、愿与各国共同发展的积极信号。看好中国发展前景，愿以进博会为契机扩大同中国经贸合作，共同维护自由贸易和多边贸易体制，共同构建开放型世界经济。

问：作为2018年的四大主场外交之一，进博会在经济外交方面有哪些成果？

钟山：进博会是今年国别最广、规模最大的主场外交活动，为我国今年四大主场外交画下了圆满句号，为中国特色大国外交增添了精彩一页。

元首外交引领多双边关系新方向。习近平主席出席首届进博会开幕式并发表主旨演讲，与相关国家领导人共同巡馆。习近平主席与6位国家元首、5位政府首脑举行了11场双边会谈会见，既有俄罗斯、越南等老朋友，也有多米尼加、萨尔瓦多等新伙伴，双方就双边关系及共同关心的国际和地区问题交换意见，达成广泛共识。习近平主席会见了外国企业家代表，欢迎各国企业共享中国发展机遇、实现互利共赢。习近平主席夫妇举行欢迎晚宴招待与会嘉宾。

主场外交绽放中国魅力。来自16个国家的元首首脑，11个国家的王室代表、副元首首脑及13个国际组织的负责人齐聚上海，部级以上外方嘉宾超过400位。我国庞大市场空间和光明发展前景，吸引着更大的国际“朋友圈”，夯实了伙伴关系的经济基础。进博会期间还组织了370多场各类配套活动，参会各方围绕科技、文化、旅游、教育等领域密集开展经贸合作和民间外交活动，交流踊跃，有力促进了不同文明互鉴与共同进步。

问：社会各界对展会水平予以了很高评价，请问本届进博会有哪些亮点？

钟山：进博会顺时应势，吸引力、感召力强，参展国别范围、展位面积、企业数量、企业质量、采购商规模、嘉宾人数都超出预期。首次举办就跻身全球前十大商业展会，进博会成为国际博览业史的一大创举。

参展国别广泛。首届进博会共有156个国家、3个地区和13个国际组织参加，其中二十国集团成员、金砖国家、上合组织国家全部参展，58个“一带一路”沿线国家和35个最不发达国家参展。参展企业全部是境外企业。来自境外的采购商达6200多人。这么多国家和企业参会，实现了“买全球、卖全球”，进博会被与会嘉宾誉为“万国博览会”。

国家展精彩纷呈。充分展示各国独特文化和优势产业，内容丰富、特色鲜明。中国馆以新发展理念为主线，由创新、协调、绿色、开放、共享五大板块和港澳台展区组成，开放大气，充分展示了我国改革开放巨大成就和新机遇，得到各国嘉宾一致好评。

企业展“国际一流”。企业一流，220多家世界500强和行业龙头企业参展。展品一流，首次亮相中国的展品多达5000余件，有300多项新产品和新技术首次发布，集聚了世界各国优质“土特产”，颇受消费者青睐。环境一流，上海国际大都市风采靓丽，场馆既充满现代化元素、又具有浓郁中国特色，是全球最大单体展馆。服务一流，城市综合保障、接待、交通等措施充分到位，志愿者服务展现中国热情、中国活力。成效一流，130多个国家和地区的参展企业都有成交，都有获得感，拓展了国际市场空间。

问：进博会期间，举办了虹桥国际经贸论坛，能否介绍论坛有关情况？

钟山：首届虹桥国际经贸论坛为全球政、商、学、研各界提供了高层次交流对话平台，共商国际经贸重大问题，积极为全球发展建言献策、贡献智慧。

虹桥论坛层次高、国际性强。论坛高朋满座，吸引了国内外各界知名人士，既有各国政要、国际组织负责人，也有国际知名企业家和著名专家学者。习近平主席出席主论坛并发表主旨演讲，10位外国元首首脑和国际组织负责人先后致辞，1500多名代表出席。平行论坛和国际媒体论坛由20多位外国政要发表演讲，30多位企业家、学者和国际组织负责人参与互动，3000多名代表出席。

虹桥论坛紧扣时代脉搏。论坛以“激发全球贸易新活力，共创开放共赢新格局”为主题。平行论坛议题分别为“贸易与开放”“贸易与创新”“贸易与投资”。国际财经媒体和智库论坛是首届进博会框架内的一项重要活动，主题为“开放型世界经济构建与传播”，有来自79个国家的主流媒体负责人、智库专家以及有关方面代表共600多人参加。在习近平主席主旨演讲的引领下，各方嘉宾围绕主题，就国际经济形势、全球经贸发展前沿问题开展交流，凝聚更多共识，共同发出了反对保护主义、单边主义的时代强音，汇聚了维护自由贸易和多边贸易体制的正能量，为人类美好未来集众智、聚众力。

问：习近平主席在主旨演讲中宣布了一系列扩大开放举措，商务部下一步将如何落实？

钟山：习近平主席宣布的“5+3”扩大开放举措，是今年4月在博鳌亚洲论坛年会坚定中国发展信心、宣示扩大开放决心的延续和深化，是以高水平开放促进高难度改革、促进高质量发展的重大举措。商务部将把贯彻落实作为今后一段时期工作的重中之重，认真学习，认真贯彻落实。

一是深入学习领会重要讲话精神。我们将认真组织开展学习讨论，全面深入领会主旨演讲的精神实质和丰富内涵，把思想和行动切实统一到习近平主席关于扩大开放的系列重要论述上来，不断提高思想认识和政治站位。

二是认真落实扩大开放新举措。我们将会同有关部门，逐项分解，细化工作方案，制定时间表和路线图，抓紧抓实抓细，让这些措施尽快落地见效。落实好习近平主席与相关国家领导人达成的重要成果，深化双边经贸关系。推动首届进博会各交易团成交履约。

三是精心筹备第二届进博会。我们将认真总结首届进博会经验，健全长效机制。坚持外交、展览、论坛有机结合，提前谋划，统筹设计，周密组织。坚持高规格、高质量、高水平，办好第二届进博会。

我们将深入贯彻习近平主席关于进博会“不仅要年年办下去，而且要办出水平、办出成效、越办越好”的重要指示，在党中央的坚强领导下，在筹委会的统一指挥下，与上海市一道会同各单位，通力合作，以钉钉子精神和绣花功夫做好各项工作，持续打造“国际一流博览会”。

《 人民日报 》（ 2018年11月19日 03 版）

(责编：岳弘彬、曹昆)