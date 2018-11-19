十三万个农村集体经济组织完成改革

本报南京11月18日电 （记者高云才）记者近日从农业农村部获悉：目前，农村清产核资在全国已全面展开，农村集体产权制度改革试点范围已覆盖全国1000多个县市区，全国已有超过13万个农村集体经济组织完成改革，共确认集体成员2亿多人，累计向农民股金分红3251亿元，农民群众在改革中有了更多实实在在的获得感。

农村集体经济组织身份得到颁证。16日，全国农村集体产权制度改革试点推进会议首次为北京市海淀区温泉镇股份经济合作联合社等10个集体经济组织颁发了登记证书，标志着我国农村集体经济组织有了属于自己的“身份证”。

清产核资稳步推进。目前，农村集体产权制度改革试点范围已覆盖全国。按照时间表，2019年基本完成清产核资、2021年基本完成股份合作制改革。

农业农村部部长韩长赋表示，清产核资要按照清查核实、公示确认、建立台账、审核备案、汇总上报、纳入平台“六大步骤”，对乡镇、村、组“三级组织”的经营性、非经营性、资源性“三类资产”进行全面清查核实，各地要严把工作质量，确保农民参与、农民认可。目前，全国清产核资管理系统已经正式上线运行，各地可以登录系统进行数据填报。

截至2017年底，全国农村集体账面资产总额3.44万亿元，集体所有的土地资源66.9亿亩。党中央对清产核资工作有明确时限要求，从2017年开始，用3年时间基本完成。

《 人民日报 》（ 2018年11月19日 03 版）

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