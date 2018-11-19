推动民营经济在高质量发展落实赶超中发挥更大支撑作用（支持民营企业在行动）

习近平总书记在民营企业座谈会上发表的重要讲话，在全国产生了强烈反响。作为民营经济大省，福建如何贯彻落实习近平总书记重要讲话精神，推动民营经济发展再出发？近日，记者就此采访了中共福建省委书记于伟国。

问：福建是民营经济发展大省，深入学习习近平总书记的重要讲话，福建广大干部群众感受最深的是什么？

于伟国：福建广大干部群众特别是民营企业家们对习近平总书记的重要讲话感受特别深，都感到很及时、很管用、很振奋。习近平总书记在福建工作近18年，始终对民营经济发展高度重视、大力支持，对民营企业家关怀备至、全心帮助。许多企业是在他的亲自帮助和指导下，解决了问题，渡过了难关，发展壮大起来的。他始终强调民营企业要集中精力发展实体经济，做大做强主业，注重质量、大力创新、培育品牌，实现可持续发展。他还七下晋江，总结提炼了以发展民营企业做强县域经济的“晋江经验”，提出了六个始终坚持和正确处理五大关系的要求，为民营经济发展指明了方向，有力推动了全省民营经济的大发展。2014年7月，习近平总书记又给福建省30位企业家回信，强调各级政府加快转变职能、大力简政放权，目的之一就是让市场更好发力，让企业创新创造源泉更加充分涌流，鼓励广大企业家继续发扬“敢为天下先、爱拼才会赢”的闯劲，不断做大做强，为国家经济社会持续健康发展发挥更大作用。这让企业家们备受鼓舞，推动福建全省民营经济发展上了一个新的台阶。这次习近平总书记在民营企业座谈会上发表重要讲话，又让福建的民营企业家们更加真切地感受到了总书记对民营经济发展一以贯之的高度重视和大力支持，更加深刻认识发展民营经济的重大意义，进一步明确了方向、增强了信心、坚定了决心、鼓足了干劲。

问：福建的民营企业正在加快转型升级，在这方面政府有哪些支持和推动措施？

于伟国：民营经济在福建经济总量中占大头。去年，民营经济增加值占全省GDP的67.2%，提供了70.5%的税收，贡献了73%的科技成果，吸纳了82%的就业。而且福建的民营企业，活力强，拼劲足，在今年复杂的经济形势下，民营投资仍增长19.2%，对投资增长贡献率达77.8%。福建的民营企业具有强劲的发展活力、巨大的发展潜力。但也存在传统产业多、技术创新能力相对不足、人才比较缺乏、有的现代企业制度不完善等问题，迫切需要转型升级，增强创新能力。现在正处在转型的重要关口，尤其需要各级党委政府切实加大推动和扶持力度。近年来，我们先后出台30多份政策文件，包括龙头企业改造升级、促进中小企业和外经外贸发展等政策措施，鼓励、支持和引导民营企业加快创新转型步伐。下一步将进一步加大力度。

一是大力推动信息技术、人工智能与产业发展深度融合。大力发展智能制造、服务型智造，鼓励“机器换工”，线上与线下加快融合，促进传统产业“老树长新芽”。

二是支持企业加大技术改造和技术创新力度。深入实施新一轮技术改造专项行动，打好技改设备投资补助、技改完成投产奖励、技改基金投资、龙头企业两化融合等政策“组合拳”，推动民营企业加快改造升级。比如，对技改项目完成投产后，按企业新增地方财政贡献部分的40%予以奖励。建立80亿元企业技改基金。筹建科技成果转化创投基金，对认定为省级制造业创新中心的牵头单位给予1000万元资金扶持。对民企主导、参与制修订国际、国家、行业或地方等标准的给予经费补助，其中战略性新兴产业领域的标准制修订项目，在同等条件下优先安排，补助标准上浮50%。像宁德时代新能源公司牵头组建的电化学储能技术国家工程研究中心，成为国家发改委今年批复的唯一一家。正是依靠强大的技术创新实力，宁德时代新能源已成为全球动力电池的龙头，成为创业板最大市值的企业。

三是帮助企业“走出去”。发挥福建作为21世纪海上丝绸之路核心区的优势，支持鼓励民营企业拓展与“一带一路”参与国家、金砖国家的投资贸易、产能合作等，在实现共同发展中做大做强。民营企业“走出去”步伐更大、领域更广，成效越来越显著。

问：福建的民营企业家敢拼会赢，省里将如何进一步激发其闯劲拼劲？

于伟国：“敢为天下先、爱拼才会赢”是福建民营企业家的特质。我们将继续为他们排忧解难、添薪续力、营造环境，让他们增强竞争实力。一是扩准入。最大限度放开市场准入条件，各种性质企业一视同仁，打破各种各样“卷帘门”“玻璃门”“旋转门”，让民营企业真准入、快准入、易准入。二是减税费。对地方权限内的有关税费政策，以法定标准的最低水平来落实，确保企业税费实际负担实质性下降。现行房产税按房产原值减除30%后的余值缴纳，城镇土地使用税按税额标准下调20%计算缴纳。省定涉企行政事业性收费“零收费”。三是促融资。将扶持民营企业成效纳入对银行业机构考核机制，推动金融机构更加积极主动地服务民营企业。设立中小企业发展基金，建设全省“产融云”平台。省级设立总规模150亿元的纾困基金，帮助有股权质押平仓风险的民企渡过难关；应急周转金规模提高至100亿元以上，同时新设立20亿元的纾困专项债。省级财政每年预算安排3亿元作为政策性担保机构奖补资金。四是优环境。全面深化行政审批和执法制度改革，推进“互联网+政务服务”。年底前开办企业时间将缩至8个工作日，实行企业投资项目“多评合一”、并联审批，审批时间将缩短至法定时限40%以内，企业申请不动产登记办理时间一律缩减至5个工作日。

问：总书记一直强调要构建“亲”“清”新型政商关系。福建在这方面有哪些措施？

于伟国：习近平总书记在闽工作时，不仅自己带头而且要求广大干部与企业家建立“君子之交”的关系，成为事业上的“诤友”。构建“亲”“清”新型政商关系，总书记给我们树立了光辉榜样，我们要认真学习好秉承好。一是正确导向。将支持民企克服困难、创新发展等工作情况，纳入干部考核考察内容，促进党员干部敢担当、善作为，坦荡真诚同企业家接触交往。二是精准服务。多从企业角度考虑，有针对性地制定切实可行的政策，让民营企业有更多获得感。开展帮扶民营企业专项行动，建立重点帮扶企业名单，实行“一企一策”、点对点精准帮扶。三是完善机制。在一视同仁的基础上，针对民营企业特点，进一步完善党政领导与民营企业家恳谈机制、民企困难和问题协调解决机制、帮扶和支持机制等。四是抓好落实。建立统一的政策发布平台，打造“政企直通车”等服务载体，完善政策执行方式，严肃问责不作为、乱作为。坚决制止对民企一切不必要的检查、督查和考核，给企业“宁静时间”生产经营。

《 人民日报 》（ 2018年11月19日 04 版）

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