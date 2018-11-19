宁波　十天打出三套“组合拳”

本报宁波11月18日电 （记者顾春）为提振民营企业发展信心，浙江宁波近日出台《关于促进民营经济高质量发展的实施意见》，这是该市10天内推出的第三个营商环境优化政策，围绕降成本、助融资、破壁垒、促转型、拓市场、保权益等六个方面，再次打出“组合拳”。
民营经济贡献了宁波市63%的地区生产总值、88%的一般公共预算收入。“按常住人口计算，平均每10个人就有一个老板，每26个人就有一家民营企业，可以说是民营企业成就了宁波的经济地位。”该市主要领导说。
今年11月1日，习近平总书记主持召开民营企业座谈会，宁波全面落实习近平总书记关于民营经济发展的重要指示精神，推出一系列帮扶政策，支持民营企业做大做强做优。
为企业降本减负，宁波在贯彻落实国家、省降本减负政策基础上，进一步出台“降本减负新10条”，在市级权限范围内，能减则减，能免则免，尽最大可能减轻企业负担，预计每年可再为企业减负16亿元。
为优化营商环境，宁波对照世界银行标准，出台优化营商环境“80条”，从简化企业办事程序、压缩企业办事时间、降低企业经营成本、健全营商法治保障、优化政务服务体系等方面入手，让企业发展“轻装上阵”。
为支持民营经济发展，宁波出台促进民营经济高质量发展25条意见，精准对接企业需求，为民营经济高质量发展营造环境、破解难题、提振信心。
一连串的“组合拳”，坚定了广大民营企业扎根宁波、坚守实业的信心。“我们将心无旁骛地按照自己的节奏，持久创新，踏踏实实把自己的事情办好。”金亚东10年前辞去世界500强企业的高薪职位，在宁波创立了长阳科技有限公司，如今，长阳科技已占据全球光学大尺寸反射膜35%的市场份额，成为全球反射膜领域的“单打冠军”。
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