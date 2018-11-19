电子证照六项国家标准发布

本报北京11月18日电 （记者李心萍）国家市场监督管理总局、国家标准化管理委员会、国家电子文件管理部际联席会议办公室（国家密码管理局）日前正式对外发布《电子证照 总体技术架构》《电子证照 目录信息规范》《电子证照 元数据规范》《电子证照 标识规范》《电子证照 文件技术要求》《电子证照 共享服务接口规范》6项国家标准。

随着“互联网+政务服务”改革的不断深入，电子证照作为具有法律效力和行政效力的专业性、凭证类电子文件，日益成为市场主体和公民活动办事的主要电子凭证，是支撑政府服务运行的重要基础数据。制定发布电子证照国家标准将为国家电子证照库和基础平台建设，实现跨层级、跨部门、跨区域的电子证照互认共享，推动证照类政务信息资源整合共享等提供标准支撑。

据介绍，此次发布的电子证照系列标准规定了电子证照应用的总体技术框架、统一的证照分类规则和证照基础信息，有助于推动实现全国“一网通办”，让政务信息资源共享和服务更顺畅，让百姓切实感受办事更便捷。该系列标准将于2019年1月1日起实施。

《 人民日报 》（ 2018年11月19日 15 版）

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