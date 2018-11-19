农村改革（太谷）论坛举行

本报太原11月18日电 （记者高云才）由中央农办和山西省委、省政府举办的农村改革（太谷）论坛17—18日在山西太谷县举行。来自全国人大、中央农办、农业农村部以及研究机构的“三农”专家学者参加了此次论坛，共同回顾农村改革40年的辉煌成就。

与会专家认为，必须坚持农业农村优先发展这一总方针，一体设计、一并推进农业现代化和农村现代化，加快推进新一轮农村改革，加快健全城乡融合发展体制机制和政策体系，加快形成工农互促、城乡互补、全面融合、共同繁荣的新型工农城乡关系，谱写好新时代“三农”改革发展新篇章。

《 人民日报 》（ 2018年11月19日 15 版）

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