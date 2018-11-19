高速公路服务区也要高质量(经济茶座)

在说走就走的今天，人们不再仅仅满足于通路通车、有服务区能停车歇脚这样的“硬需求”，而是从“标配”转向“高配”，更加重视人性化、个性化、安全感、幸福感等“软需求”

春节、“五一”、“十一”……每逢节假日，繁忙的高速公路成为一道壮观的风景，尽管可能面临被堵上几个小时的尴尬，但依然挡不住人们驾车出行的热情。近些年，我国高速公路路网的快速延伸、运输保障能力的大幅提升，极大激发了人们的出行意愿，说走就走的自驾游成了不少人外出的首选。今年“十一”黄金周期间的交通数据显示，小型客车中长途跨省、跨区域自驾出行需求不断增长，公路运输小型客车总流量超过3亿辆次。

而随着高速公路出行人数增加，对于服务区的需求越来越旺盛，关于服务区的“吐槽”也多了起来。“槽点”多集中在：服务功能少，有些服务区能提供的服务至今仅限于加油、如厕等，购物货架上只有种类有限的方便面和面包可供选择；基础设施差，有些服务区停车位少，卫生间数量不足，想冲水洗手还没有自来水；服务水平低，大车小车混停无人引导，餐饮区苍蝇乱飞、污水横流无人清扫……

“吐槽”背后，其实折射出人们出行需求的巨大转变：不再满足于“走得出”，而是对于“走得好”有了更多期待。当前，我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段，人们对于美好生活的期待已经从“有没有”转向“好不好”。表现在交通出行上，就是大家不再仅仅满足于通路通车、有服务区能停车歇脚这样的“硬需求”，而是更加重视人性化、个性化、安全感、幸福感等“软需求”。比如更多人希望高速公路服务区能够提供连锁品牌餐饮和购物场所、干净舒适的休憩空间、完备的信息咨询服务、卫生安全的儿童游乐和母婴设施等配置。高速服务区的供给能力和水平如果不尽快改善，恐怕难以适应人们的需求从“标配”走向“高配”的转变。

事实上，增加功能、改善设施对于高速公路服务区而言，也并非只有付出没有回报的赔钱买卖。调查显示，南方某省的高速服务区过去日均服务司乘人员3万人次，产生消费的人数约占10%。在引入星巴克、罗森便利店等各种业态的品牌经营后，整体消费人数提升近40%，整体日均营业额也较之前提升了20%左右。经营业态的增加还催生了用工需求增长，周边更多的群众在服务区找到了工作机会。

改善服务区的服务供给水平，满足不断增长的出行服务需求，还需要“软”“硬”结合。就硬件而言，要从规划入手，因地制宜，做到布局合理、规模适度、基础设施完善，为服务水平的改善打牢物质基础。就软件而言，一方面要以人为中心，增强人性化的服务意识，从改善车位设置、开设母婴室、咨询台等小处着手，体现人文关怀；另一方面还应运用现代科技，通过增加具有区域特色、文化品位的服务内容提升服务品质。与此同时，相关部门的服务标准和规范也要硬起来，别让该有的服务和管理只是停留在纸上、墙上，而要真正落到实处。如此，高速公路服务区才能真正成为人们出行的休憩驿站，满足经济社会不断发展的新需要。

《 人民日报 》（ 2018年11月19日 17 版）

(责编：岳弘彬、曹昆)