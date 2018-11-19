原标题：“加强版”反垄断执法渐行渐近 修订草案已形成

地方反垄断执法机构改革年内到位 四部反垄断指南出台在即

“加强版”反垄断执法渐行渐近

反垄断法十年来首修紧锣密鼓推进，已形成研究报告及修订草案

新一轮“加强版”反垄断执法渐行渐近。11月16日，国新办举行《反垄断法》实施十周年新闻发布会，这也是国家市场监管总局作为中国统一承担反垄断执法的执法机构首次召开反垄断工作新闻发布会。《经济参考报》记者获悉，进一步加强反垄断执法、完善反垄断执法体制机制成为下一步反垄断重头戏。

据了解，地方反垄断执法机构改革整合工作正在推进，预计12月份改革到位。此外，《反垄断法》十年来的首次修订工作正在紧锣密鼓进行，目前研究报告及修订草案已经形成。《关于知识产权领域的反垄断指南》等四部指南也已通过，即将正式出台。

十年反垄断累计罚金超110亿元

“十年来，中国竞争政策的地位和作用不断增强，反垄断法治化水平不断提高、统一开放竞争有序的市场体系不断完善。”国家市场监管总局副局长、国家反垄断委员会秘书长甘霖在介绍中国《反垄断法》实施十周年情况时表示。

据了解，反垄断领域法治建设方面，国务院出台了《关于经营者集中申报标准的规定》，反垄断执法机构出台了《经营者集中审查办法》、《反价格垄断规定》、《禁止垄断协议行为的规定》等12件部门规章、3件规范性文件、10件办事指南和指导意见，国务院反垄断委员会颁布了《关于相关市场界定的指南》。

反垄断执法方面，截至2018年10月底，共查处滚装货物国际海运企业案、山西电力案等垄断协议案件165件，高通案、利乐案等滥用市场支配地位案件55件，累计罚款金额超过110亿元人民币。审结经营者集中2437件，审结交易总金额超过40万亿人民币，依法禁止可口可乐收购汇源、马士基等设立网络中心两案，附条件批准微软收购诺基亚、陶氏化学和杜邦合并等37件经营者集中案件。

值得一提的是，中国市场已成为全球并购最活跃的市场之一，经营者集中案件数量也呈现高速增长态势。2010年经营者集中申报数量只有136件，到2017年已经达到402件，是原来的3倍。2017年附条件批准了7件经营者集中案件，创反垄断法实施以来新高。“今年以来，我们收到经营者集中申报437件，截至11月9日，已立案385件，审结380件，同比增长超过30%。”国家市场监管总局反垄断局局长吴振国指出。

在参与国际竞争规则的谈判和调整方面，甘霖透露，在中国—瑞士等8个自贸协定中已经设立竞争政策与反垄断执法合作专章，正在进行多个自贸协定竞争政策议题的谈判。与美国、欧盟、澳大利亚等28个国家和地区反垄断执法机构商签55个竞争政策与反垄断执法合作文件。“中国反垄断执法获得了国际社会的充分认可，中国已经成为与美国、欧盟并列的全球三大反垄断司法辖区之一。”

反垄断执法将进入新一轮强化期

进一步强化竞争政策的基础性作用、加强反垄断执法成为下一步反垄断的重头戏。

据吴振国介绍，今年5月底，国家市场监管总局对三星、海力士、镁光公司涉嫌实施垄断行为立案开展调查。随后，又对数十家下游企业开展了调查取证。“目前，对这三家公司的反垄断调查已经取得了重要进展，下一步反垄断局将对案件的相关市场界定、市场支配地位的认定、市场支配地位的行为定性等方面开展研究论证，依法做好案件调查处理工作。”

对于社会关注度较高的滴滴收购优步合并案，吴振国透露，国家市场监管总局正在依据反垄断法及有关规定对该案进行调查。“我们正在研究互联网竞争规律和特点，全面分析评估该交易对市场竞争和行业发展的影响，严厉查处损害消费者权利的垄断行为。”吴振国说。

我国反垄断执法将进入新一轮强化期。“目前我国反垄断工作还存在许多薄弱环节。比如竞争政策作用发挥不平衡、不充分，执法体制不完善，执法标准不统一，执法程序也有不规范的地方。”甘霖指出，未来竞争政策在推进供给侧结构性改革、鼓励创新和提高资源配置效率等方面将发挥更大作用。此外，保护消费者权益，是市场经济国家反垄断监管的重要方向和最终目的。这就要求通过加强反垄断执法，保障消费者的知情权、选择权、公平交易权等各项权利。

事实上，国家市场监管总局此前在部署四季度市场监管工作时明确，强化竞争政策实施，维护公平竞争的市场环境。加强公平竞争审查，督促市县两级政府及部门全面建立审查机制，强化竞争执法，查处重大典型垄断、不正当竞争和价格违法案件，加强知识产权保护，鼓励发明创造。

反垄断法修订草案已形成

伴随机构改革推进，我国反垄断执法体制机制建设已进入快车道。今年，党中央、国务院改革反垄断执法体制，对国家发改委、商务部、原工商总局等反垄断执法职责进行整合，新组建了国家市场监管总局，并于4月10日挂牌。“我们正在梳理过去三个部门的执法标准，要统一执法、统一标准、规范执法。”甘霖说。

值得注意的是，甘霖指出，我国《关于知识产权领域的反垄断指南》等4部指南已经通过，即将颁布。此外，反垄断法十年来的首次修订也在提速推进。

“现行的反垄断法当中的部分条款已经不能完全适应现在和将来的需要。”甘霖透漏，国务院反垄断委员会已经将反垄断法修订工作列入工作计划，十三届全国人大常委会也已经将反垄断法修订列入立法计划，正在进行之中。目前专家咨询组已开展研究工作，也广泛征求了成员单位、有关部门、专家学者、企业、律师代表的意见，形成了修订的研究报告以及修订草案。

据甘霖介绍，反垄断法修订确定了四项原则：一是吸纳我国反垄断执法的经验和竞争政策最新的研究成果。二是合理借鉴欧美发达国家成熟的做法和经验。三是在规范执法机构自由裁量权的同时，保持法律的灵活性。四是重点解决在执法实践中遇到的最迫切问题。

“要从三个方面加快推动我国反垄断法的修订。”中国政法大学竞争法研究中心主任、国务院反垄断委员会专家咨询组成员时建中建议，一是提升竞争政策的地位；二是细化反垄断法中的相关规范，尤其是纵向垄断协议条款；三是回应互联网经济、数字经济等新经济形态对反垄断法的制度需求。（记者 班娟娟）

(责编：朱江、仝宗莉)