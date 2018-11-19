原标题：财经观察：国际油价恐已超跌 欧佩克或减产抬价

新华社纽约１１月１８日电财经观察：国际油价恐已超跌 欧佩克或减产抬价

新华社记者刘亚南

近期，受多重因素影响国际油价大幅下跌，有分析人士认为当前油价存在超跌可能，如果欧佩克做出减产决定，则国际油价可能触底反弹。

国际油价恐慌性杀跌

１３日，纽约原油期货价格连续第１２个交易日下跌，跌幅超７％，创下近三年来最大单日跌幅。当日，纽约原油期货价格和伦敦布伦特原油期货价格收盘较１０月３日创下的高点分别下跌２７.１１％和２４.１２％。此后几个交易日，国际油价虽略有反弹，但涨幅不大。

高盛大宗商品研究负责人杰夫·柯里认为，油价下跌确实存在供给侧的原因，主要是美国给予一些伊朗石油进口方暂时性制裁豁免，但这不足以让油价跌幅超过２０％。他认为，市场对于需求侧的担忧被过度放大，一些交易员跟风交易也导致油价加速下跌。

黑金投资者公司首席执行官加里·罗斯认为，美国政府决定允许部分国家继续进口伊朗石油令市场感到意外，市场判断因此受到影响。花旗银行全球大宗商品负责人埃德·莫斯则认为，此前油价长时间高位运行，本轮油价下跌有周期性因素。

供需关系出现逆转

产油国持续增产导致供大于求也是近期国际油价大幅下跌的重要原因。国际能源署近日发布报告说，年中以来，中东一些国家、俄罗斯和美国原油增产量已经超过伊朗和委内瑞拉原油减产量。

数据显示，今年１０月，石油输出国组织（欧佩克）原油日均产量达３２９０万桶，环比增加１２．７万桶。非欧佩克主要产油国中，俄罗斯１０月份原油日均产量为１１６０万桶，环比增加５万桶；美国８月原油日均产量也达１１３０万桶，环比增加４０万桶。

欧佩克预测，２０１８年非欧佩克国家原油日均供应量将增加２３１万桶，２０１９年将增加２２３万桶；而今明两年世界日均需求增幅分别只有１５０万桶和１２９万桶。国际能源署也预计，２０１９年世界原油供应量将超过需求量。

欧佩克或减产抬油价

欧佩克预测，２０１８年全球对欧佩克所产原油日均需求为３２６０万桶，比上一年减少９０万桶；２０１９年将进一步降至３１５０万桶。在这种情况下，分析人士普遍认为，欧佩克将面临减产压力。

沙特能源大臣哈立德·法利赫此前表示，将于１２月开始把沙特原油日产量削减５０万桶。另据报道，欧佩克方面已在讨论把原油日产量削减１４０万桶。

柯里认为，欧佩克很可能在下次会议上宣布减产，布伦特油价有望因此回升至每桶７５美元水平。

(责编：仝宗莉、杨曦)