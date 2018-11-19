原标题：安徽：近六成上规模民企转型升级进度明显加快

新华社合肥11月18日电（记者姜刚）安徽省近日发布的上规模民营企业经营情况调研结果显示，该省近六成上规模企业认为自身转型升级进度明显加快。其中，人才引进、技术创新等是企业转型升级的关键因素。

今年3月以来，安徽省工商联联合省经信委、省商务厅等部门开展“2017年度安徽省上规模民营企业经营情况调研及百强排序活动”，共计747家企业参与调研活动，其中上规模企业（营业收入3亿元以上）总数483家。

2017年，安徽省上规模民营企业转型升级步伐不断加快。“问卷调查显示，58.97%的企业认为自身转型升级进度明显加快，比上年上升1.17个百分点。”安徽省工商联党组书记缪学刚告诉记者。转型升级刚刚启动的企业占比24.62%，上升2.3个百分点；尚未启动和有所放缓的企业占比均有所下降。

记者了解到，从企业转型升级的动因看，面对市场竞争的压力，企业更加主动应对转型升级。2017年，安徽省上规模民营企业中，主要动因是做强做大企业的愿望，占比74.2%，与上年基本持平；产品技术升级换代占比45.21%，由上年的第三上升到第二；第三是成本负担上升，占比44.68%。

此外，转型升级方式不断创新。2017年，安徽省上规模民营企业采取人力资源、技术创新、品牌建设、战略规划等多种途径，积极推动企业转型升级。其中，加大人才引进力度、加大技术改造、加强企业内部员工培训和加强技术创新位于前四位。

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