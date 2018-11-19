安徽：近六成上规模民企转型升级进度明显加快

新华社合肥11月18日电（记者姜刚）安徽省近日发布的上规模民营企业经营情况调研结果显示，该省近六成上规模企业认为自身转型升级进度明显加快。其中，人才引进、技术创新等是企业转型升级的关键因素。
今年3月以来，安徽省工商联联合省经信委、省商务厅等部门开展“2017年度安徽省上规模民营企业经营情况调研及百强排序活动”，共计747家企业参与调研活动，其中上规模企业（营业收入3亿元以上）总数483家。
2017年，安徽省上规模民营企业转型升级步伐不断加快。“问卷调查显示，58.97%的企业认为自身转型升级进度明显加快，比上年上升1.17个百分点。”安徽省工商联党组书记缪学刚告诉记者。转型升级刚刚启动的企业占比24.62%，上升2.3个百分点；尚未启动和有所放缓的企业占比均有所下降。
记者了解到，从企业转型升级的动因看，面对市场竞争的压力，企业更加主动应对转型升级。2017年，安徽省上规模民营企业中，主要动因是做强做大企业的愿望，占比74.2%，与上年基本持平；产品技术升级换代占比45.21%，由上年的第三上升到第二；第三是成本负担上升，占比44.68%。
此外，转型升级方式不断创新。2017年，安徽省上规模民营企业采取人力资源、技术创新、品牌建设、战略规划等多种途径，积极推动企业转型升级。其中，加大人才引进力度、加大技术改造、加强企业内部员工培训和加强技术创新位于前四位。
47种抗癌药价格 15日起平均降11.3% 华商报讯（记者 李琳）来自陕西省卫生健康委消息，包括陕西在内的14省区进口抗癌药品联合议价工作完成，共有包括格列卫在内的47个抗癌药品议价成功，与14省现行挂网价格和2017年采购量相比，平均降幅11.3%，11月15日即执行新价格。 …【详细】
北京市消协发布“双11”提示：切勿直接转账汇款 原标题：市消协：“双11”勿直接转账汇款 “抢红包”、“扫二维码得优惠”，看到网页上跳出这样的提示，莫忙点击。北京市消协提醒消费者，一些不法分子趁着“双11”的热潮引诱消费者点击钓鱼链接。因此消费者不要随意点击网页、手机中的不明…【详细】
六部委联合清理整顿低速电动车 严禁新增产能 人民网北京11月8日电 （张晓赫）无序发展的低速电动车正迎来相关部门的源头管理。 今日，工业和信息化部、发展改革委、科技部、公安部、交通运输部、市场监管总局联合下发《关于加强低速电动车管理的通知》（以下简称“《通知》”），要求各地方开展…【详细】
多地供暖限产脱离"一刀切" 以"污染"定企业开关 随着供暖季的来临，新一轮错峰限产启幕。《经济参考报》记者获悉，作为打赢蓝天保卫战三年行动计划的首个攻坚期，今年秋冬季多地高排放行业错峰生产方案脱离了以往的一刀切模式，规定更为细化具体，以“污染”定企业“开关”。目前钢铁、焦炭等开工暂无明…【详细】