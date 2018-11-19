酒店推集赞吃免费大餐后变卦 武汉数百政法学生上门讨要

原标题：武汉数百政法学生上门讨要

近日，武汉一酒店通过官微发出一篇活动推文，称网友只要集齐80个点赞就可以免费领取一张价值168元的自助餐券。11月15日，400位学生前来兑换时，酒店却不予兑换。现场很多都是中南财经政法大学法学院的学生，积极维权。经警方和消协调解，酒店答应按承诺给券。

数百政法学子现场维权

近日，有网友爆料称，中南财经政法大学旁一酒店发布集赞送免费自助餐的活动，商家在发布该内容的文章下，回复“没有名额限制”。当天，许多同学在朋友圈转发该文章求赞。然而，该商家突然通知“名额已满”。随后，许多学生前往酒店维权。

15日下午1时许，记者在武汉民族大道金谷国际酒店内看到，近百名大学生正排成两队，等待领取自助餐券。一名学生表示，现在酒店没有工作人员发券，他们不知道能否领到餐券。一名王姓同学说，14日她通过同学得知金谷国际酒店的官微发出一篇活动推广文章，文章称只要集齐80个点赞就可以免费领取酒店价值168元的西餐自助晚餐券一张，且没有名额限制，时间截止到11月16日中午12时。15日上午她和很多同学集齐80个点赞后到金谷国际酒店来领取自助餐券时却被告知，该活动是针对曾在酒店消费过的客人，不针对学生。还有人称，服务员现场有恃无恐“有本事你举报我啊，你们又没消费。”

酒店的说法引发现场学子的愤怒，大伙围住酒店工作人员讨说法。学生报警后，警察叔叔也及时赶到，并组织学生有秩序地登记相关情况。在警方和消防部门的协调下，酒店方最终向所有集齐80个点赞的1000多名学生发放了自助餐券。

视频曝光 维权被网友怒赞

这次事件本就这样过去了，但是当网上曝出政法学子现场维权视频时，又引发了新一波的关注。有网友评价该视频：“内容引起强烈舒适。”对于为什么要维权，中南财经政法大学的学生是这样说的：

“金谷酒店在微信公众号里发起活动，说集满80个赞，就可以免费获得168元的自助餐券一张。我们学校的很多学生都集赞了。他们早上的时候突然一下子不承认这个活动了，说名额已经满了。我们在那个推文下面，已经明确地问过他们，是否有名额限制，他们回复了两次，是没有名额限制的。他们那边相当于给我们发出了一个邀约，而我们这边也承诺了，那我们这边按照合同法，我们就应该有这样一份168元的晚餐。”

当天，该视频还登上微博、知乎等平台热搜，@人民日报 19时发布相关内容的微博：学以致用！酒店举办“集赞免费吃”又反悔，400名政法大学生维权。@中南财经政法大学还转发人民日报微博称：“就地证法”。

对于维权，网友也提出了非常正确的观点：维权过程中要保持良好的秩序，只用事实和法律讲话。同时，不影响酒店的其他客人，不影响警察执法，依法维权。 武晨

(责编：仝宗莉、杨曦)