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优质民企债券价值凸显 部分债基拟加大配置

2018年11月19日08:25  来源：中新经纬
 
原标题：优质民企债券价值凸显 部分债基拟加大配置

　　优质民企债券价值凸显 部分债基拟加大配置

　　沪深交易所发行18亿元专项纾困债， 11家券商设立11只证券行业支持民企发展系列资产管理计划在中国基金业协会备案、成立规模总计228.21亿元，券商与政府、企业联合等多形式针对民企纾困基金规模也在不断壮大。资本市场对纾困民企的力度不断加强，叠加宽货币、宽信用的政策环境，部分债基经理认为，在当前时点，可以增强民企债券的配置，重点关注龙头民企债券投资机会。

　　优质民企债券价值凸显

　　可适当加大投资比重

　　谈及对民营债券的投资机会，鹏扬基金投资经理林锦表示，近期出台的各类民企纾困政策，对修正投资者预期与偏好、改善民营企业融资环境都有较正面的影响。市场对优质、龙头民企的关注度将会提升，无论是债市还是银行信贷资金，都会部分流入优质民企，增量资金的进入中短期会带来优质民企债券价格的上涨。

　　林锦坦言，“过去一段时间，民企债券市场的风险没有完全释放，其性价比很低，我们几乎没有参与民企债券投资。”在目前环境下，民企债的绝对利率仍处于高位，价值凸显，另一方面，陆续出台的融资政策构成实质性利好，会考虑增加对民企债券的配置。

　　国金基金货币基金经理刘辉认为，最高层对民企重要地位的充分肯定，央行和金融监管部门、金融机构对民企融资的大力支持，有助于提振市场对民企的信心，特别是信用风险缓释凭证等信用保护工具，将直接促进民企债券的发行，从而缓解此前大面积违约引发的恐慌，有利于缓解优质民营企业的流动性风险。优质民企的债券价值凸显，收益率可能会逐步回落至合理水平。刘辉说：“在当前的政策环境下，一些优质民企的债券价值凸显，债券型基金可以适度增加民企债券的配置比重。”

　　北京一家银行系公募债基经理认为，近期民企利好政策频出，结合宽货币到宽信用的政策过渡，高等级民企债的配置价值越来越明显。

　　具体到投资标的层面，高评级龙头民企更受公募青睐。

　　在林锦看来，民营企业个体差异很大且信息不透明，开发投资标的需要人力、物力的积累。初期增配比重不会很大。“筛选标的方面，我们倾向于选择那些在行业中处于龙头位置、业务相对单一、商业模式清晰、战略稳健的企业；久期初期会偏短，在1~2年；杠杆方面会相对保守，目前民企债的质押融资难度还比较高，许多资金融出方都不愿接受民企债作为质押品。”

　　刘辉也表示，投资标的方面，将重点考虑所处行业景气度较高、专注主业、稳健经营、有核心竞争力、利润和现金流稳定、资产负债率不高的行业龙头民企发行的高评级债券。考虑到目前宏观经济下行压力仍大、企业经营风险仍大、信用基本面仍会波动，久期方面以中短期为宜，民企债流动性较差，不宜加大杠杆配置。

　　债市违约或将延续

　　投资仍需谨慎

　　今年上半年债市大量违约，民营企业是债券违约的主要发行主体，对债券违约的担忧也让投资经理在民企债券投资中更趋谨慎。

　　林锦根据Wind数据梳理发现，2014~2016年，民企债发行量分别为1000亿、5000亿、8000亿左右。2015年受银行间和交易所市场发债门槛大幅下降、委外资金提供大量需求支撑，众多低资质的民企得以发行债券。这些债券以3年期为主，今明两年是集中偿付期，2019年的到期压力更大。

　　“在市场风险偏好转向、融资环境并未完全修复的情况下，预计2019年民企债的违约数量与规模有可能继续增加。”林锦说。

　　刘辉表示，当前宏观经济下行压力仍然较大，企业经营压力也不小，行业景气度低、前期激进经营、负债率过高、偿付能力不足的民营企业仍难以避免违约，债券市场违约仍将延续，但基本面稳健的优质民企因流动性风险所导致的违约事件将减少。

　　谈起风险控制的策略，刘辉表示，民企债券投资需要严格控制信用风险，主要采取以下三点策略：一是精选标的，优选所处行业景气度高、经营稳健、盈利和内部现金流稳定、债务负担轻、债务结构合理的民企发行的高评级债券；二是控制久期，宏观基本面仍弱、企业经营风险仍大，一旦风险事件爆发，久期太长的民企债估值波动较大，不利于控制回撤；三是适当分散化投资，通过分散化投资来分散风险，维持组合整体净值的稳健。

(责编：杨曦、仝宗莉)
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