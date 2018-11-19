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五星级酒店卫生问题曝光者：我的勇气已所剩无几

谢绮珊

2018年11月19日08:26  来源：中国经济网
 
原标题：五星级酒店卫生问题曝光者：我的勇气已所剩无几

　　近日，微博用户“花总丢了金箍棒”揭露了十余家五星级酒店的卫生问题，短短11分49秒的视频，却引发了公众极大的关注。昨日，一贯保持神秘身份的“花总”在厦门接受广州日报记者的采访，详述视频曝光初衷和当前事态进展。

　　“花总”自称过气网红，对于个人的多样人生他并不愿多提。但其实关注过他的人应该记得，过去6年，他曾在网络上掀起诸多热点事件。

　　也正是这6年，他被迫居无定所，常常以酒店为家。他自述在此期间入住了147间五星级酒店及精品设计酒店，超过了2000个晚上，“我可能是住中国酒店住得最多的人”。

　　曝光初衷

　　无意中撞见保洁人员违规擦杯子

　　电话里，他的声音疲倦而无奈。他说，在网络上掀起波澜并一再成为众人瞩目的“网红”，并没有给他带来什么好处，相反，近年来他深受“网红”之名所累，付出了巨大的代价。近日，他因一时之愤向五星级酒店开炮，再度以“网红”出场，但这一次，他不知如何收场。他的切身感受是，自己已对“网红”身份无感，只有“捅了马蜂窝”之后的手足无措。随着事态发展的不可控，他被一些酒店列入黑名单，近日他已经返回家中。他也不知道，前方等待他的将是什么，以及，自己以后是否还能住酒店。

　　广州日报：偷拍的想法是从什么时候开始的？

　　“花总”：萌生偷拍的想法是因为去年我入住江苏一家星级酒店，中午回房间时无意中撞见保洁大姐在做卫生。当时她没在门上挂保洁牌，我直接就进去了，结果正好看到她拿着(用过的)脏毛巾擦杯子，场面一度非常尴尬。从那时候开始我心里就有点疑虑，6年来，我以酒店为家，住店频率比绝大多数人都高，有必要了解使用的杯子干不干净。我也很想知道，这是个别事件还是普遍的现象。事实上，此前和此后，我都习惯地使用酒店的杯子，原本我以为五星级酒店会做得比其他酒店要好，但事实却让人大跌眼镜。

　　广州日报：撞见酒店保洁人员用脏毛巾擦杯子的当时，你的第一想法是什么？

　　“花总”：我觉得很意外，我频繁住酒店，自以为是比较懂酒店的。星级酒店有严格的保洁操作规定，我原本一直以为他们就是这么执行的。

　　广州日报：上传这段视频的初衷是什么？

　　“花总”：就是告诉大家这件事情，没有多余的想法。过去6年，我基本上住在酒店，以各地酒店为家，我并非酒店试睡员，也并非出差，这就是我的生活。这件事发生以后，我也不需要酒店方给我道歉，那没有多大意义。对于酒店来说，这件事情可能只意味着一次公关危机，但我希望他们能够真正了解到其卫生保洁上有哪些漏洞，从而加以改进。

　　偷拍过程

　　用“闹钟”摄像头拍了30多段素材

　　广州日报：这段只有十几分钟的视频，实际上拍了多少素材？

　　“花总”：这段视频是我自己拍的，本来去年用一台设备拍了一两个星期，但清晰度不够，后来放弃了。直到今年买了一个长得像闹钟的摄像头，拍摄效果还可以。所以我并不是在酒店装针孔摄像头，只是把这个“闹钟”摆在合适的位置。这段视频基本是近几个月拍的，每段录像15分钟，画质还能用的大概30来段，基本上都拍到违规操作的画面，违规的形式很多，不一而足，共计七八个小时的素材。要拍到保洁环节，至少得在五星级酒店住两晚以上。

　　广州日报：预想到会有这么大反响吗？

　　“花总”：预想到会引起大家的关注，但对个人造成的巨大负面影响没有想到。因为矛头是指向星级酒店，我有一种捅了马蜂窝的感觉，把整个行业都得罪了。现在我的个人信息全部泄露，包括入住信息、身份信息等都在各种微信群里传，而且已经完全失控了，这将给我带来很大的风险。这实际上暴露出另外一个问题，即酒店对于客人隐私权的侵犯。我已委托律师解决这个问题。现在的结果就是一些酒店不是着手纠正自己的问题，而是急于把我拉入了黑名单。说实话，我没有想好怎么应对。披露视频之后，我回家了，我不知道我以后还能不能住酒店。

　　广州日报：我国对于星级酒店的保洁环节是否有明确规范？

　　“花总”：国家颁布过《旅业客房杯具洗消操作规程》，各集团也都有客房清洁程序与卫生标准，所以其实是有法可依的。拍到视频后我没有跟任何一家酒店进行过交涉，一是担心有敲诈勒索之嫌，另外这是一个普遍的现象，跟单一酒店去理论是没有意义的。

　　事态进展

　　没有人喜欢一个麻烦制造者

　　广州日报：为什么你要花6年的时间住五星级酒店？

　　“花总”：6年前我就开始习惯住酒店。所以，成为“网红”之后我付出了自由和金钱的代价。我是吃过亏的人，像丧家之犬一样不停变换酒店居住，那种感觉很不好。

　　广州日报：微博中你提到自己开始被起底，而且很多信息还是错的，那么真实的你是什么样子？

　　“花总”：很早以前我一度是一家金融软件公司的创始人，现在，我就是一个不温不火的过气“网红”，无所事事，到处走走，到处看看，偶尔捅个马蜂窝。现在我又捅了一个马蜂窝，不知道怎么收场，只有手足无措。没有人会喜欢一个麻烦制造者。

　　广州日报：多重身份之下，你如何定位自己？

　　“花总”：我因“鉴表”等事件红过很多次，对于“红”已经完全无感，我不靠“红”吃饭。对于我个人来说，这件事情已经影响我的正常生活，并不值得。而且，曝光以后可能并没有什么效果，这个行业到底会不会改正自己，我也不得而知。

　　现在该事件是焦点，大家都在关注，但是等热度消退以后，最终只有我一个人要去面对事件造成的后果。公众的叫好声，于我而言只是一种幻觉。

　　广州日报：是否后悔公开视频？考虑过删除视频以减少影响吗？

　　“花总”：现在我最大的感受就是无奈。我希望这件事情能够圆满解决，自己也能够“软着陆”，我不想再站在风口浪尖上。这种万众瞩目是要付出代价的，并不是所有人都有勇气去面对。我的勇气已经所剩无几，经过这次折腾，差不多也消磨完了。我已年届40岁，以后我应该不会再做类似事情，感觉没有余力了。

　　但我不会删除视频，视频已经公开并广为传播。我希望经过曝光之后，这个行业能够有所改观，真正解决问题本身，而不是解决我。目前，有些酒店已经采取了相应的措施，比如让保洁人员带着记录仪上岗。这也证明，问题不是不能解决的，而是取决于对方想不想解决。

(责编：杨曦、仝宗莉)
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