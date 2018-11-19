原标题：各地排查猪瘟疫情 北京肉价受影响有限

继上周农村农业部发文全力做好非洲猪瘟防控工作后，周末期间，上海、江西等省份再次曝出非洲猪瘟疫情，防疫形势严峻。北京商报记者统计，自8月发现首例以来，目前已有19省份传出疫情。由于疫情的出现，生猪存栏量有减少趋势，从长期来看，将对未来猪肉价格将形成压力。不过，疫情对人并不致病，从当前北京的市场情况看，疫情对猪肉市场价格影响有限。业内人士认为，随着防控力度加大，疫情扩散“因子”将减少，生猪供应量也将趋稳。

形势严峻

11月17日，上海市金山区一生猪养殖户排查出非洲猪瘟疫情，这也是最新的一例非洲猪瘟疫情。据北京商报记者统计，截至目前，全国已累计发生非洲猪瘟疫情超70起，共涉及19个省市区。从传播过程看，呈现由北向南扩散趋势。农业农村部相关负责人上周表示，当前非洲猪瘟防控形势十分严峻，已传入我国南方腹地生猪养殖大省。北京商报记者发现，在南方养殖大省中四川省疫情发生2起、湖南省6起，安徽省最多达到9起。

据流行病学调查结果显示，生猪长距离调运是疫情跨区域传播的主要原因，不符合动物防疫要求以及未清洗、消毒运输车辆具有较高的疫情传播风险。同时，有不法分子在利益驱使下，从高风险省份违法违规调出生猪，部分地区因此引发非洲猪瘟疫情。

为控制非洲猪瘟疫情的蔓延，日前农业农村部等三部门联合发布了《切实加强生猪调运监管工作的通知》(以下简称《通知》)。要切实加强生猪调运监管，严管严控生猪运输车辆，全力做好非洲猪瘟防控工作。

《通知》提出，要严格查验生猪运输环节中的动物检疫证明、生猪运输车辆备案表和生猪临床健康、运输车辆清洗消毒等情况，核对生猪启运地、目的地及运输路线，发现违法违规运输生猪等情形的，必须严肃处理。

此外，《通知》要求各地畜牧兽医部门、交通运输部门、公安部门要严格按照本通知要求，强化协作配合，切实将生猪运输车辆纳入有效监管。要建立联查联动工作机制，在动物卫生监督检查站、公路收费站和超限检测站等依法设立的各类检查站实施检查，畜牧兽医部门应明确运输环节生猪及车辆检查的内容和要求，并提供必要的技术支撑。

产销地区两极分化

受禁调令的影响，目前猪肉市场呈现两极分化。据猪价格网消息，近期全国猪价持续震荡窄幅下滑，南方高价区猪价持续回落，南北价差由10月底的6元/公斤收窄至5元/公斤左右。10月下旬南方新发疫情，疫区及周边地区猪价大幅下跌，而销区广东、重庆猪价大幅上涨1-2元/公斤。

业内分析认为，自9月各省活猪跨区域调运受限以来，10月下旬全国活猪调运几乎停滞，养殖端生猪被迫推迟出栏，当前市场大猪难销，尤其是疫情严重区域，如辽宁、安徽疫区周边地区，养殖户以防自家养殖场发生疫情而停止消费市场猪肉，亦有养殖户以防收猪者传播疫情风险停止出栏生猪，致当地产生猪肉消费直线下降、屠企采购大量减少、市场生猪滞销的不良循环。

中国生猪预警网首席分析师冯永辉对北京商报记者表示，如果禁调令继续持续下去，产区省养殖企业不能盈利，可能因资金链断裂而选择退出。“产区省生猪总量占全国的2/3，如若产区省去产能总量达到1/3，那么会造成全国的生猪供应减少1/5，从长期来看，明年春季的猪肉价格会因此而暴涨，通胀压力会进一步显现。”

不过，中国社科院农村发展研究所研究员李国祥则持不同观点，他告诉北京商报记者，因受非洲猪瘟影响，前一段时间猪肉价格并不乐观，很多养殖散户承受不住压力已纷纷离开，目前留存下来的更多是规模化的养殖企业，对于疫情的控制相对会更加专业，所以后期非洲猪瘟扩散的“因子”将逐渐减弱，禁调令有望取消。

北京肉价稳中有降

实际上，目前猪肉市场仍处于稳中有降态势。以北京为例，11月16日，新发地市场白条猪的批发平均价是7.63元/斤，周环比小幅下降4.63%，月环比大幅下降13.59%，年同比也大幅下降14.08%。

北京新发地市场统计部刘通表示，连续几周，新发地市场相继增加了几家河北的屠宰厂进场销售白条猪，使得白条猪供应比较充足。本周日均上市量比前几周都有较大幅度的增长，也使得肉价出现连续下滑。

“总体来看，毛猪存量还是比较充足的，价格暂时不具备上涨的动力；白条猪的价格也会围绕目前的价位小幅波动一段时间。”刘通进一步向北京商报记者分析，仅仅依靠河北的毛猪就能够满足北京市场的需求，肉价就出现一定程度的下滑，如果放开毛猪的跨省运输，辽宁、山东的毛猪能够进京，那么肉价下滑的幅度可能会更大一些。

不过，针对非洲猪瘟疫情，刘通也坦言，目前来看，防止非洲猪瘟疫情扩散的形势仍然不容乐观，本周仍然有新增的疫情，对养殖场来说，防范非洲猪瘟疫情扩散仍然是目前工作的重点。

李国祥则指出，非洲猪瘟不会过度影响消费者的购买力，因为非洲猪瘟对人不致病，不是人畜共患传染病，也就是说该病毒不会感染人。

但是，随着元旦、春节的临近，各地都将迎来猪肉消费旺季，从一般运行情况来看，猪肉价格在后期还可能会呈现季节性上涨趋势。

(责编：杨曦、仝宗莉)