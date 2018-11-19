部分房产中介提高佣金收费额 按比例收费模式是否合理？

原标题：按比例收费是否改为按单收费？
面对低迷的楼市，经纪机构尝试用提价补贴损失。前天，上海链家宣布将服务中介费由2%上调至房屋成交价的3%，引发了不少争议。记者了解到，北京链家目前还未上调中介费，仍是房屋成交价的2.7%，但不少购房人反映佣金折扣缩减了。按比例收费的佣金模式，是否需要完善？
一套500万房子佣金支出增加5万
逆势提价，成为昨日房地产论坛上的热搜词。根据上海链家的通知，从16日起将服务中介费由2%上调至房屋成交价的3%。其中，买方承担2%，卖方承担1%。以一套成交价为500万元的房子计算，服务中介费上调后，佣金总额将从原来的10万元增加到15万元。
“羊毛出在羊身上，尽管规定卖家交1%，但在买家相对弱势的市场下，增加的成本最终还是买家承担。”在上海居住的李小姐说。
来自中介机构的统计显示，在9月份出现小幅回升后，10月份，上海二手住宅成交再度出现下行，单月共成交了1.2万套，环比下降14%。因此，不少评论提出，链家选择此时提高服务费标准，是逆势下弥补利润损失的一种方式。上海易居研究院智库中心研究总监严跃进就告诉记者，上海链家在当下市场低迷期上调中介费用，一方面会让买卖双方产生抵触，另外一方面可能会放大链家在上海竞争中的劣势。
北京的中介费很少打折了
上海链家上调服务费，北京会不会也跟着上调？这是北京市民最关注的。记者了解到，截至目前，北京链家并未调整中介服务费标准，仍是房屋成交价的2.7%，但不少购房人向记者反映，近几个月来链家很少在服务费上给买家打折了。
最近刚刚通过链家买房的购房人杜女士就告诉记者，帮她买房的是比较相熟的老经纪人，但商量了半天，服务费也就从房屋成交价的2.7%优惠到2.55%。“经纪人的说法是，现在收紧了他们的优惠权限，如果想要低于2.5%，必须找相应的主管领导申请。”而在上一轮楼市低迷期，链家曾经向不少购房人给出了服务费8折优惠。
按比例收费模式是否合理？
“上海链家服务费上调后，其他经纪机构会不会也跟着上涨？服务费上调了，服务质量能跟着改善吗？”听到服务费上调的消息后，有购房人提出了担忧。而不少购房人也再度提出，按比例收费的模式是否合理。
“按比例收费，房子卖得越贵，经纪机构能拿到的中介费越多，有些经纪人难免会倾向于站在业主那边。”购房人史先生提出，买卖300万元和800万元的房子，尽管后者的成交难度大一点，经纪人要有更多的带看，但给购房人提供的成交服务内容是基本一致的，都是从签约、贷款、缴税到办理过户的流程，那是否可将计费方式由按比例收取改为按单收取，每成交一单，经纪人可以拿到相应的中介服务费。比如，500万元以下的固定一个金额，500万元到1000万元的固定一个金额。“这样，作为市场弱势方的买家的利益兼顾了，经纪人也有相对规范的回报机制，楼市上涨或下跌都不会影响其服务心态。”
本报记者 赵莹莹
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