原标题：股份回购继续升温 23天逾100家上市公司发公告

根据东方财富网的统计数据，自11月9日以来至记者18日发稿，共有40家上市公司发布与回购股份相关的公告。如果把时间拉长到10月27日，发布公告的公司达到107家。业界认为，这与近期上市公司股份回购得到政策力挺密不可分。

10月26日，第十三届全国人大常委会第六次会议审议通过了《全国人民代表大会常务委员会关于修改<中华人民共和国公司法>的决定，对《公司法》第一百四十二条有关公司股份回购的规定进行了专项修改，明确六种情形下公司可收购本公司股份；11月9日，证监会等三部门出台支持上市公司回购股份的相关措施。

市场人士认为，政策层面继续松绑，将有助于提升上市公司主动回购股份的热情。随着回购资金来源多元化等一系列举措落地，预计上市公司的回购意愿会进一步增强。

通过梳理，《证券日报》记者注意到，上市公司回购股份的原因，基本上都是认为公司二级市场股价偏离公司价值，未能实际反映公司运营情况和公司未来业绩的增长势头。基于对未来发展前景的信心和对公司内在价值的认可,立足公司长期可持续发展,为了增强投资者对公司的投资信心,不少上市公司通过回购股份推动公司股价合理回归。

11月18日晚间，乐普医疗发布关于回购部分社会公众股份的预案公告。公告称，为切实保护全体股东、尤其是中小股东的合法权益，推动公司股票价值理性回归，提振市场信心，结合公司的经营、财务状况以及未来的盈利能力和发展前景，公司拟进行股份回购计划。

根据公告，乐普医疗拟通过集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份，回购价格不高于35元/股，回购总金额不低于人民币3亿元且不超过人民币5亿元，回购期限自股东大会审议通过预案之日起12个月内。

据了解，乐普医疗本次回购的股份将用于可转债换股或为维护公司价值及股东权益所必需的国家政策法规允许的其他用途。

证监会等三部门此前发布的意见明确提出，鼓励运用其他市场工具为股份回购提供融资等支持。继续支持上市公司通过发行优先股、可转债等多种方式，为回购本公司股份筹集资金。

昨日晚间，还有正海磁材和中衡设计发布回购股份的公告。其中，正海磁材拟以自有或自筹资金不超过2亿元元(含)且不低于1亿元元(含)用于以集中竞价交易以及法律、法规许可的其他方式回购公司股份，回购价格不超过8.00元/股(含)。

中衡设计拟以集中竞价交易方式回购公司股份，回购价格不超过13.03元/股，回购资金总额不低于3000万元，不超过1亿元。这是中衡设计今年的第二次回购。今年6月18日，该公司发布公告称，拟回购股份实施股票激励计划，回购数量不超520万股，占总股本1.89%。11月14日晚间，该公司发布公告称，截至2018年11月14日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份约518.89万股，占公司目前总股本的比例为1.88%。

昨日晚间，同济堂发布公告，称公司于2018年11月16日收到公司董事长张美华关于公司回购股份的提议。公告称，张美华提议公司尽快启动股票回购的相关程序，建议公司通过二级市场以集中竞价交易方式回购公司股份，回购总金额不低于1亿元人民币，不超过5亿元人民币，回购价格根据相关规定确定。

不过，需要关注的是，本次提议仅为张美华的个人意见，并非董事会决议。同济堂表示，公司将根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，就上述内容制订回购预案，履行相应的决策审批程序及信息披露义务。

业内人士表示，今年以来，很多上市公司股价持续下跌，甚至已偏离公司真实价值，再加上政策支持，因此，上市公司控股股东或高管纷纷选择回购股份以期稳定股价，是意料之中的事。从短期来看，企业回购股份将增加资金流入和市场交易活跃度，会给资本市场带来积极正面的影响，有利于修复市场信心；从中长期看，将改善企业经营管理机制和明确长远发展战略，有利于企业员工的稳定性和提高工作积极性，从而提高企业发展潜力。

(责编：仝宗莉、杨曦)