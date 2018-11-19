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7号线东延区间隧道贯通

李天际

2018年11月19日08:38  来源：北京青年报
 
原标题：7号线东延区间隧道贯通

　　本报讯（记者 李天际）北京青年报记者昨日从北京住总集团获悉，北京城市副中心配套地铁项目7号线东延、八通线南延的两条区间隧道日前同时贯通，7号线东延和八通线南延有望2019年底开通试运营。

　　7号线东延线路全长16.6公里，共设车站9座，是横穿北京南城的东西向重要骨干线路。线路以地下线方式沿规划焦化厂中路向东南下穿五环路后向东敷设，经豆各庄安置用房核心区域后，沿既有万通路继续向东，下穿京哈高速和南大沟后进入通州区；通州段线路沿万盛南街、群芳南街向东敷设，沿六环路内侧转向南进入环球影城项目并设置终点站。

　　据介绍，7号线东延线路主要服务于环球影城项目，构筑环球影城与对外交通枢纽间的快速轨道交通联系。随着7号线的东向延伸，可构建起中心城与通州新城南部地区联系走廊，缓解既有八通线压力，还能带动沿线垡头核心区、通州文化旅游区等功能区的发展建设。

　　此次贯通的地铁7号线东延02标云景东路站至万盛南街西口站盾构区间（左线）为7号线东延工程最深区间，全长1.8公里，西起万盛南街西口站，沿现状万盛南街向东，最终到达云景东路站。

　　八通线南延线路西起既有八通线土桥站，终点为规划环球影城入口处，线路全长4.5公里，设置车站2座，整体呈南北走向。线路将连接既有八通线和7号线，主要服务于环球影城及通州区沿线居民。未来，施园站将成为一座重要的三线换乘站，乘客可以在施园站完成7号线东延、八通线南延与城际铁路联络线的换乘，分别奔赴密云、怀柔、顺义、通州、大兴、亦庄等地区。

　　此次贯通的地铁八通线南延01标施园站至环球影城站区间（左线）为地铁八通线南延首条实现贯通的区间隧道，全长约1370米，在盾构施工过程中需穿越一级风险源2项，二级风险源2项，最终顺利抵达施园站盾构接收井。

(责编：赵爽、仝宗莉)
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