原标题：上市不足四个月 拼多多被做空机构盯上

北京晨报讯（记者 陈琼）在上市不到四个月内，拼多多遭遇了美国做空机构Blue Orca的做空，尽管股价暂未受到做空报告的影响，对拼多多而言，接下来如何抵抗住做空机构后续质疑将是巨大的考验。

11月16日，拼多多就做空报告发表回应，在这一封名为《善意解读的价值永远大于恶意揣测》的回应中，拼多多表示公司将在11月20日三季度财报发布当晚的分析师电话会议时回答相关提问。

两天前，美国做空机构Blue Orca发布了42页针对拼多多的做空报告。报告称，拼多多夸大了公司营收和GMV，并少报了人力成本及亏损额，其估值低于市场价值。Blue Orca指出，员工成本方面，根据拼多多官网披露的员工人数计算，估计其2017年实际人力成本为7.16亿元，比拼多多在SEC财务报告中的员工成本高出4.89亿元人民币。

Blue Orca在做空报告中称，在对各种独立数据点进行评估后发现，总部设在上海的拼多多“不能投资”，并将拼多多的新目标价调为7.10美元/股。这个目标价格不足拼多多股价的一半。

拼多多在随后的回应中称，公司始终坚持最高标准，财务报表中的数字完全符合美国证券交易委员会的规定和规则，提交的文件符合美国通用会计准则，并经安永会计师事务所审计。“自上市首日起，与其他知名中概股一样，拼多多会经常遭遇做空机构出于获利目的的质疑。但质疑如果仅为获利，往往观点先行，再进行如“鸡蛋里挑骨头”一般的寻证。对于这样过程得出的结论，本来并不值得一驳。”拼多多称，公司将在11月20日三季度财报发布当晚的分析师电话会议时，回答相关提问。

11月14日做空报告推出以来，拼多多股价并未收到影响，甚至两日累计涨幅超过18%，但能否经受住做空机构后续的质疑将是巨大考验。目前拼多多股价为20.83美元，市值为230.75亿。

盯上拼多多的美国做空机构BlueOrca有着彪悍的做空纪录，过去被BlueOrca盯上的很多企业，要么股价暴跌要么长期停牌。BlueOrca更近一次发布做空报告是今年8月9日，万国数据成为其做空目标报告发布当日万国数据股价暴跌37.2%。今年5月24日，在港上市的箱包企业新秀丽被Blue Orca盯上，Blue Orca发布做空报告认为新秀丽通过大量借债来推动收购，从而掩盖其增长放缓的趋势，这之后新秀丽股票价格跌至14个月以来最低。

这次，拼多多能否全身而退？

(责编：朱江、仝宗莉)