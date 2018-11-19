商务部：对原产于澳大利亚的进口大麦进行反倾销立案调查

人民网北京11月19日电 （朱江）据商务部网站消息，商务部贸易救济调查局于10月9日收到中国国际商会（以下称“申请人”）代表国内大麦产业正式提交的反倾销调查申请，申请人请求对原产于澳大利亚的进口大麦进行反倾销调查。依据《中华人民共和国反倾销条例》第十六条的规定，商务部决定自2018年11月19日起对原产于澳大利亚的进口大麦进行反倾销立案调查。
商务部贸易救济调查局介绍，根据申请人提供的证据和商务部的初步审查，申请人大麦的产量在2014年、2015年、2016年和2017年均占同期中国同类产品总产量的主要部分，符合《中华人民共和国反倾销条例》第十一条和第十三条有关国内产业提出反倾销调查申请的规定。
商务部强调，申请书主张，原产于澳大利亚的大麦以低于正常价值的价格向中国出口销售，存在较大幅度的倾销。申请书同时主张，申请调查产品进入中国市场数量大幅增长，价格大幅下降，国内产业遭受了损害，且申请调查产品的倾销与国内产业损害存在因果关系。经审查，商务部认为申请书中包含了《中华人民共和国反倾销条例》第十四条、第十五条规定的反倾销调查立案所要求的内容及有关证据。
自本公告发布之日起，商务部对原产于澳大利亚的进口大麦进行反倾销立案调查，本次调查确定的倾销调查期为2017年10月1日至2018年9月30日，产业损害调查期为2014年1月1日至2018年9月30日。
根据《中华人民共和国反倾销条例》第二十条的规定，商务部可以采用问卷、抽样、听证会、现场核查等方式向有关利害关系方了解情况，进行调查。
根据《中华人民共和国反倾销条例》第二十一条的规定，商务部进行调查时，利害关系方应当如实反映情况，提供有关资料。利害关系方不如实反映情况、提供有关资料的，或者没有在合理时间内提供必要信息的，或者以其他方式严重妨碍调查的，商务部可以根据已经获得的事实和可获得的最佳信息作出裁定。
对此，商务部指出，本次调查自11月19日起开始，通常应在2019年11月19日前结束调查，特殊情况下可延长至2020年5月19日。
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