原标题：明年财政赤字率热议：3%红线是否要突破？

从年初“稳中向好”到年末“稳中有变”，高层对经济运行形势的判断有所调整：当前“经济下行压力有所加大，部分企业经营困难较多，长期积累的风险隐患有所暴露。”

在此背景下，明年赤字率还要不要锁定在3%的安全线以内成为业内热议的话题。有权威财税专家认为，守住3%的底线是控制财政风险和金融风险的需要；也有越来越多的专家认为，调控不能仅仅盯住债务水平，还要从当前经济形势等方面进行全局考量。

公开数据显示，今年三季度的GDP增速是6.5%，为2009年一季度以来的新低。

恒大集团首席经济学家兼恒大经济研究院院长任泽平建议：“财政政策应该积极有所作为。上调赤字率，大规模减税，不要受3%的约束。”

持同样观点的还有中泰证券首席经济学家兼研究所所长李迅雷。在他看来，当前经济增速下行，企业生产成本高居不下，这个时候“稳预期”显然更重要。“宏观调控不能仅仅盯住控制债务水平，保持某个指标的合理，而是要有全局性的考虑。”

今年以来，积极财政政策的主要举措之一就是大规模减税，由此带来的减税效应也很明显。10月份我国财政收入增速首次出现下降，国内增值税更是连续两月维持负增长。

天风宏观分析师宋雪涛认为，要平衡万亿级别的增值税减税带来的收支缺口，直接将2019年赤字率提高1个百分点（2.6%提升至3.6%）难度较大，因此2019年赤字率提至3%的可能性较大，还需要将扩大赤字率、盘活存量资金和结构性税收调整适当结合起来。

尽管很多专家认为有必要调高赤字率，但中国社会科学院副院长、学部委员高培勇却是3%底线的坚定捍卫者。

他多次在公开场合表示，在高速度增长阶段，为了经济能够稳定，可以不计赤字的成本。但在高质量发展阶段，必须提高对赤字水平的警惕。

高培勇的理由是，在2016年之前，我国的名义财政赤字往往大于实际财政赤字。但这一状况从2016年起发生了转变——实际财政赤字远大于名义财政赤字。虽然名义财政赤字规模被控制在3%的水平，但若以实际财政赤字规模论，则远超出3%。这意味着，在当前的中国，即便名义财政赤字率被控制在3%的水平，实际财政赤字也有滑出3%的可能；倘若名义财政赤字突破了3%的防线，实际财政赤字可能会走得更远。

包括高培勇在内的多位财税专家认为，弥补减税降费带来的财政收入缺口不能简单通过增发国债和财政赤字来实现，要用新的思路作为减税降费的重要支撑。

中国社科院财经战略研究院研究员蒋震表示，支出结构和总量都得优化。税制改革短期内收入会受影响，但是减税激发市场活力，一定程度上扩大税基，最终带来新的税收增长。在此前提下，赤字率不会有显著提高。

吉林财科所所长张依群表示，明年财政政策仍将会保持更加积极的状态，从中央到地方各级财政都将本着“过紧日子”的指导原则，通过大力压缩一般性开支、全面实施预算绩效，达到提高财政资金使用效益的目的。但赤字增加应该仅限于数量，赤字率不会突破3%。

(责编：杨曦、赵爽)