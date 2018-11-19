原标题：养老金入市加速 为公募基金带来更多“活干”

前三季度受托管理养老金规模增长1900亿元

⊙上海证券报 记者谢达斐 ○编辑 吴晓婧

据中国基金业协会最新发布的数据显示，截至三季度末，公募基金受托管理的各类养老金规模再创新高，达到1.66万亿元，较年初增长了1900亿元。

随着基本养老金入市加速，公募基金所管理的养老金资金来源也较年初更为多元化。此外，随着职业年金及个人养老金入市的推进，未来也将会进一步扩充公募基金的养老金资金来源及体量。

公募基金管理养老金规模创新高

11月16日，证监会副主席李超在第二届“养老金与投资”论坛上透露，截至2018年9月末，我国基金业受托管理社保基金、基本养老金、企业年金等各类养老金达1.66万亿元。从整体增长幅度来看，三季度末公募基金的养老金规模较年初的1.47万亿元增长了1900亿元。

随着养老金管理规模的稳定增长，公募基金已成为我国养老金投资管理的主力军。

就管理规模而言，截至2017年底，全国委托管理的企业年金、社保基金规模超过2.57万亿元。其中，由基金公司管理的规模达1.47万亿元，占委托管理规模的比例超过60%。从养老金管理收益上看，截至2017年末，公募基金助力社保基金实现自成立以来年均8.44%的投资收益率。

同时，自2012年以来，公募基金所管理的企业年金平均年化收益达6.33%，在各类管理人中业绩排名第一。

协会数据还显示，截至三季度末，养老金管理规模排名前五的公司分别为工银瑞信、华夏、嘉实、易方达及博时基金。

养老资金来源加速扩充

养老金为公募基金提供了长期、稳定的资金来源，随着各类养老金入市的推进，公募基金受托管理的养老金类型及体量也在不断扩充。

2017年，基本养老金启动市场化投资运作。今年以来，基本养老金入市步伐加速，为公募基金带来可观的养老金增量。人社部新闻发言人卢爱红日前表示，截至9月底，北京、山西等15个省（区、市）政府与社保基金理事会签署委托投资合同，合同总金额达7150亿元，其中4166.5亿元资金已经到账并开始投资。

同时，随着10月底中央国家机关事业单位职业年金投资管理人选拔结果出炉，易方达、工银瑞信、南方、华夏、富国、博时、银华等基金公司均成为中标机构，千亿量级的职业年金入市也丰富了公募基金养老金投资的资金来源。

目前，公募基金受托管理的养老金已覆盖了基本养老金、企业年金及职业年金等养老体系的第一、第二支柱。未来，随着税延养老试点及个人养老金入市的推进，公募基金也有望成为对接我国养老体系第三支柱的主力军。

李超表示，公募基金已成为各国养老金入市的主要配置工具，美国第三支柱养老金约47%投向了公募基金。在当前我国养老金市场化投资运营进程加速、个人养老金即将转入常规发展的大背景下，基金行业应当继续发挥专业化投资管理的优势，打造专业人才队伍，健全长效激励约束机制，持续提升合规和风控水平，在服务各类养老金长期保值增值方面发挥主力军作用。

(责编：杨曦、赵爽)