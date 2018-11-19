养老金入市加速 为公募基金带来更多“活干”

前三季度受托管理养老金规模增长1900亿元
⊙上海证券报 记者谢达斐 ○编辑 吴晓婧
据中国基金业协会最新发布的数据显示，截至三季度末，公募基金受托管理的各类养老金规模再创新高，达到1.66万亿元，较年初增长了1900亿元。
随着基本养老金入市加速，公募基金所管理的养老金资金来源也较年初更为多元化。此外，随着职业年金及个人养老金入市的推进，未来也将会进一步扩充公募基金的养老金资金来源及体量。
公募基金管理养老金规模创新高
11月16日，证监会副主席李超在第二届“养老金与投资”论坛上透露，截至2018年9月末，我国基金业受托管理社保基金、基本养老金、企业年金等各类养老金达1.66万亿元。从整体增长幅度来看，三季度末公募基金的养老金规模较年初的1.47万亿元增长了1900亿元。
随着养老金管理规模的稳定增长，公募基金已成为我国养老金投资管理的主力军。
就管理规模而言，截至2017年底，全国委托管理的企业年金、社保基金规模超过2.57万亿元。其中，由基金公司管理的规模达1.47万亿元，占委托管理规模的比例超过60%。从养老金管理收益上看，截至2017年末，公募基金助力社保基金实现自成立以来年均8.44%的投资收益率。
同时，自2012年以来，公募基金所管理的企业年金平均年化收益达6.33%，在各类管理人中业绩排名第一。
协会数据还显示，截至三季度末，养老金管理规模排名前五的公司分别为工银瑞信、华夏、嘉实、易方达及博时基金。
养老资金来源加速扩充
养老金为公募基金提供了长期、稳定的资金来源，随着各类养老金入市的推进，公募基金受托管理的养老金类型及体量也在不断扩充。
2017年，基本养老金启动市场化投资运作。今年以来，基本养老金入市步伐加速，为公募基金带来可观的养老金增量。人社部新闻发言人卢爱红日前表示，截至9月底，北京、山西等15个省（区、市）政府与社保基金理事会签署委托投资合同，合同总金额达7150亿元，其中4166.5亿元资金已经到账并开始投资。
同时，随着10月底中央国家机关事业单位职业年金投资管理人选拔结果出炉，易方达、工银瑞信、南方、华夏、富国、博时、银华等基金公司均成为中标机构，千亿量级的职业年金入市也丰富了公募基金养老金投资的资金来源。
目前，公募基金受托管理的养老金已覆盖了基本养老金、企业年金及职业年金等养老体系的第一、第二支柱。未来，随着税延养老试点及个人养老金入市的推进，公募基金也有望成为对接我国养老体系第三支柱的主力军。
李超表示，公募基金已成为各国养老金入市的主要配置工具，美国第三支柱养老金约47%投向了公募基金。在当前我国养老金市场化投资运营进程加速、个人养老金即将转入常规发展的大背景下，基金行业应当继续发挥专业化投资管理的优势，打造专业人才队伍，健全长效激励约束机制，持续提升合规和风控水平，在服务各类养老金长期保值增值方面发挥主力军作用。
47种抗癌药价格 15日起平均降11.3% 华商报讯（记者 李琳）来自陕西省卫生健康委消息，包括陕西在内的14省区进口抗癌药品联合议价工作完成，共有包括格列卫在内的47个抗癌药品议价成功，与14省现行挂网价格和2017年采购量相比，平均降幅11.3%，11月15日即执行新价格。 …【详细】
北京市消协发布“双11”提示：切勿直接转账汇款 原标题：市消协：“双11”勿直接转账汇款 “抢红包”、“扫二维码得优惠”，看到网页上跳出这样的提示，莫忙点击。北京市消协提醒消费者，一些不法分子趁着“双11”的热潮引诱消费者点击钓鱼链接。因此消费者不要随意点击网页、手机中的不明…【详细】
六部委联合清理整顿低速电动车 严禁新增产能 人民网北京11月8日电 （张晓赫）无序发展的低速电动车正迎来相关部门的源头管理。 今日，工业和信息化部、发展改革委、科技部、公安部、交通运输部、市场监管总局联合下发《关于加强低速电动车管理的通知》（以下简称“《通知》”），要求各地方开展…【详细】
多地供暖限产脱离"一刀切" 以"污染"定企业开关 随着供暖季的来临，新一轮错峰限产启幕。《经济参考报》记者获悉，作为打赢蓝天保卫战三年行动计划的首个攻坚期，今年秋冬季多地高排放行业错峰生产方案脱离了以往的一刀切模式，规定更为细化具体，以“污染”定企业“开关”。目前钢铁、焦炭等开工暂无明…【详细】