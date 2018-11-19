首届联合国世界地理信息大会今日召开 将达成数项成果

人民网北京11月19日电 （朱江）记者从自然资源部获悉，首届联合国世界地理信息大会于今日至21日在浙江德清举行。自然资源部副部长、党组成员、国家自然资源副总督察库热西·买合苏提表示，中国政府高度重视生态文明建设和自然资源管理，始终重视地理信息事业发展，始终是坚定支持和参与联合国全球地理信息管理事务，为世界地理信息事业进步发出了中国声音，提供了中国方案。

库热西·买合苏提强调，今年中国政府机构改革中，新组建自然资源部。自然资源部作为本次大会的承办方之一，把地理信息工作作为自然资源管理的组成部分，纳入到生态文明建设和自然资源管理统筹考虑、统筹研究。

自然资源部副部长、党组成员、国家自然资源副总督察库热西·买合苏提宣布本届大会正式开幕。（图片来源：自然资源部）

库热西·买合苏提指出，大会由联合国主办，自然资源部和浙江省人民政府共同承办，是联合国主办的规模最大、层次最高的地理信息大会。大会以“同绘空间蓝图，共建美好世界”为主题，旨在增进对地理信息管理的沟通、理解、认知和应用，促进各国地理信息与技术更好地服务联合国2030年可持续发展议程实施，共同应对地方、国家及全球面临的发展挑战。

10月24日，国新办举行的联合国世界地理信息大会有关情况发布会上，库热西·买合苏提表示，在中国举办联合国世界地理信息大会，一方面对中国测绘地理信息事业的发展具有重要现实意义。有利于促进中国测绘地理信息技术的发展创新，有利于加强与相关国家和机构的交流合作，共享中国发展经验。另一方面，对全球地理信息领域发展具有深远影响。大会将成为联合国全球地理信息管理的全面协商对话平台，是全球地理信息领域落实联合国2030年可持续发展目标的重要行动，有利于促进全球地理信息领域的国际协同合作，共同应对挑战、解决问题，提升各国地理信息管理能力和发展水平。

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