自贸试验区建设五周年：深耕“试验田” 创新不停步

【自贸试验区建设五周年】

开栏的话

作为全面深化改革和扩大开放的一项战略举措，我国自由贸易试验区建设五年来，在投资贸易便利化、金融开放创新、事中事后监管、服务国家战略等领域先行先试、大胆创新，为全面深化改革、推动高水平对外开放积累了宝贵经验。即日起，本报开设《自贸试验区建设五周年》专栏，回望自贸试验区建设的制度创新和成果经验。

原标题：深耕“试验田” 创新不停步

光明日报记者 颜维琦 曹继军

2013年9月，我国首份外商投资准入负面清单在上海发布，按照国民经济行业分类，列明了190条外商投资特别管理措施。5年间，这份负面清单的长度越来越短，今年缩短到了45条。

今年是上海自贸试验区建设五周年。5年来，以开放促改革、促发展、促创新，开放的大门越开越大，这片改革开放“试验田”硕果初结。经历了“自贸区速度”带来的制度和理念革新，一批制度创新的“良种”向全国各地播撒，如今的上海自贸区正向更高质量发展转型，政府在开放环境下的治理能力显著增强，更大区域的改革发展联动协调推进，自贸区建设将在改革开放再出发的进程中更好发挥“开路先锋”作用。

开放激发活力，改革释放动力

今年9月，一辆重1110千克、价值数万欧元的生物材料概念车Biofore从芬兰运抵上海。货物的主人芬欧汇川（中国）有限公司（UPM）带着展览品国际通行“护照”ATA单证册向上海海关申报，这辆概念车随之成为首届中国国际进口博览会首票通关的进境展品。作为进博会主场运输服务商之一，注册在中国（上海）自由贸易试验区的中国外运华东有限公司，顺利承接了首票展品的运输。

在上海自贸区，快速、高效、公正、透明，是人们的共同感受。对标国际最高标准和中国经济转型升级的实际需求，上海自贸试验区主动探索建立了一批基础性的制度创新，建立与国际通行规则衔接的投资贸易基本制度体系。

市场开放度和透明度进一步提高，超过98%的外商投资企业通过备案方式设立，办理时间缩减至1个工作日。商务部最新修订的备案管理办法进一步扩大了外国投资者战略投资等备案范围。截至今年6月，上海自贸区挂牌后共新设外商投资企业8696个，合同外资1102.4亿美元，实到外资221.33亿美元。

高标准建设国际贸易“单一窗口”，形成覆盖口岸通关、港口作业及物流运输等一口式、全流程业务系统，23个相关部门和单位实现数据协同和简化。目前，上海口岸货物和船舶申报全部通过国际贸易“单一窗口”办理。同时，建立金融监管和风险防范机制，实施金融综合监管，形成以市场全覆盖为目标、以信息互联共享为基础、以监管合作为保障、以业界自律共治为补充的功能监管模式。

开放激发活力，改革释放动力。上海市发改委副主任朱民介绍，从构筑投资、贸易、金融和事中事后监管制度的“四梁八柱”基础体系建设入手，到建设开放与创新为一体的综合改革试验区、开放型经济的压力测试区、政府治理能力改革先行区、服务“一带一路”建设和企业走出去的桥头堡的“三区一堡”高质量发展定位，自贸试验区建设任务梯次展开、系统深化，基础性制度创新落地见效、成熟定型，投资贸易便利化程度明显提升。

把准“放管服”，政府“寓管理于服务”

2017年11月17日，上海浦东新区行政服务中心一楼大厅的19号窗口，多出一块崭新的铭牌——“找茬”专窗。许多来此办事的市民，纷纷上前围观，一些人还拿出相机拍照。

政府邀市民来“找茬”，表明自己积极向市场、市民“拜师求艺”，也意味着政府改革不是“闭门造车”，简单问题可当场解决，遇复杂问题会进行研究，如果确是机制性问题，将有望成为下一步的改革举措。这是上海自贸区提高行政效率的又一次探索。

以“放管服”改革为抓手，以事中事后监管为重点，以信息化为手段，政府管理体制机制创新在上海自贸区全面推进，开放环境下政府经济治理新体制也在这一过程中不断探索、完善。

记者了解到，上海自贸区全面实施“证照分离”改革，第一批116项改革已在全国范围内推广，第二批10个领域47项改革全面推开，并在全面优化准入的基础上，对企业关注度较高、审批频次较高的35项地方权限事项加大自主改的力度。

政务服务实现“一网通办”，涉企审批事项“一网受理、全市通办、只跑一次、一次办成”，平均办理时间比法定时限压缩了85%，较好地实现了寓管理于服务之中。与此同时，完善政府综合监管体制机制。在浦东新区，经济领域全面实施“双告知、双反馈、双跟踪”许可管理机制和“双随机、双评估、双公示”市场监管机制。分类综合执法体制改革成效明显，改革后80%的执法力量下沉到基层一线，有效解决重复监管和监管缺位等问题。

制度创新引领，发挥自贸区溢出效应

全国第一家再保险经纪公司、外商独资游艇设计公司、外商独资医院、外商独资金融类投资性公司等一批首创性项目，诞生在上海。融资租赁、商贸、建筑设计施工、演出经纪、国际船舶管理、增值电信、旅行社等行业，活跃在上海。全球100个国际金融中心城市的排名中，上海从2013年的第24名上升到2018年的第5名。

自贸区的大胆试、大胆闯、自主改，让这座面朝大海、面向世界的城市朝气蓬勃。聚焦现代服务业和先进制造业领域，在国家相关部委的支持下，上海分两批提出54条服务业和制造业领域的扩大开放措施，截至今年6月，扩大开放措施累计落地项目超过2600个。完善金融功能性平台体系，创设自由贸易账户体系，上海自贸区开立自由贸易账户7.2万个。

经过5年的探索创新，上海自贸区更加主动地参与引领经济全球化大局，提升国际化市场资源配置功能，更加深入地融入上海五个中心建设，突破要素跨境流动瓶颈，提升市场化配置功能。

站在改革开放40年的当口，上海自贸区对自身使命认知更加清晰：把自贸试验区建设放在国家改革开放大局中考虑，更好发挥自贸试验区制度创新的溢出效应，高质量地推动自贸试验区转型升级。以自贸试验区的理念引领政府职能转变，进一步提升政府行政效率和公共服务能力，同时加强对长三角地区的辐射带动作用，主动服务国家“一带一路”战略，发挥制度创新引领示范作用，在开放的沃土上，让“苗圃”长成“森林”。

《光明日报》（ 2018年11月19日 01版）

(责编：白宇)