中国—东盟科技合作与跨境电商发展论坛成功举办

为进一步落实“一带一路”倡议与东盟共同体建设，以产业合作促进中国与东盟各国发展规划密切对接，乘着南宁获批成为中国跨境电商综合试验区的春风，为广西壮族自治区成立60周年大庆增添光彩，“新思辩、新机遇、新格局——中国—东盟科技合作与跨境电商发展论坛”于11月16日在广西南宁隆重举行。

中国—东盟科技合作与跨境电商发展论坛现场

本届论坛作为清华大学第二届“一带一路”论坛暨第十届启迪创新论坛的重要组成部分，由广西自治区商务厅、科技厅支持举办，中国—东盟科技产业合作委员会与广西启迪科技城集团承办。

与会嘉宾分别围绕“中国—东盟科技合作与跨境电商发展现状及趋势展望”进行主旨研讨，并以“中国—东盟科技创新与合作新路径探索”和“‘南宁渠道’升级，中国—东盟跨境电商大有可为”为主题进行了高端对话，各位嘉宾共同探讨和切磋中国—东盟在“一带一路”背景下的发展，为中国—东盟科技合作与跨境电商献策献力。

“中国—东盟科技创新与合作新路径探索”主题高端对话

广西启迪总裁宋铁农主持论坛，他表示广西作为“一带一路”有机衔接的重要门户，构建面向东盟的国际大通道，在参与“一带一路”建设、加强与东盟合作方面拥有独特的优势。东盟各国专家学者、企业领袖齐聚一堂共同探讨中国—东盟跨境电商发展新丝路，将能促进科技产业合作发展升级，开启中国—东盟跨境电商合作新时代。

广西启迪总裁宋铁农

广西自治区商务厅副巡视员顾章伟在致辞中表示，近年来，广西电子商务发展迅速，交易额从2013年的1260亿元增长至2017年7056亿元，年均增长53.3%，增速居全国首位。作为电子商务的重要组成部分，跨境电子商务日益成为经济发展的增长点和重要引擎。广西将以南宁市获批中国南宁跨境电子商务综合实验区为契机，进一步发挥广西的区位优势，在模式、制度、管理、服务等方面创新先行先试，搭建立足东盟、面向全球的跨境电子商务新通道。

广西自治区商务厅副巡视员顾章伟

缅甸联邦共和国驻华大使馆公使汉温昂致辞道，中国是缅甸非常重要的电子商务的合作伙伴，在中国—东盟合作框架下中缅合作将进一步深化拓展，非常有信心在未来能够做得更好。

广西科技厅国际合作处副处长罗锦模在致辞中提到，广西结合实际，参与“一带一路”广西科技创新行动实施方案，在更高层次参与国际合作与竞争，形成广西创新发展新优势，推动广西构建全面发展新格局，将为中国东盟关系更大范围、更高水平、更深远发展实现新的发展提供新机遇。

启迪控股常务副总裁、清华科技园管委会副主任、国际科技园及创新区域协会副主席陈鸿波代表启迪控股对出席论坛的领导嘉宾表示感谢。启迪控股积极响应国家“一带一路”倡议，立足广西走进东盟，以南宁作为重要的战略基点，投资建设中国—东盟科技城、启迪南宁孵化器等重大项目，引进中国—东盟科技委员会等国际组织，鼓励广西南宁合作创新和升级计划，为促进广西发展作出有益的贡献。

启迪控股常务副总裁、清华科技园管委会副主任、国际科技园及创新区域协会副主席陈鸿波

中国—东盟科技产业合作委员会东盟方主席、文莱国家工商会会长卡玛鲁汀在致辞中说道，文莱于2015年设立了创新技术和创意产业部，同时开设了孵化中心，以培育新兴技术创新者和产品创新者，并协助这些年轻的创业者们开展业务。对于文莱来说，电子商务是一个巨大的市场，未来，文莱将在中国和东盟市场有更多的探索，相信能更好地利用数字技术和服务。

建立跨境电商综合服务平台是发展电商的必要前提。深圳电子商务有限公司董事长丁国勋博士向大家介绍了中国—东盟跨境数字商务综合服务平台的建设意义。

随后，在所有嘉宾的见证下，启迪控股常务副总裁、清华科技园管委会副主任陈鸿波，缅甸联邦共和国驻华大使馆公使汉温昂，广西科技厅国际合作处副处长罗锦模，中国—东盟科技产业合作委员会东盟方主席、文莱国家工商会会长卡玛鲁汀，启迪控股高级副总裁、广西启迪董事长李东明，老挝人民民主共和国驻华大使馆一等秘书翁泰·赛雅翁，越南社会主义共和国驻华大使馆一等秘书张越雄，中国国际电子商务中心研究院副院长张建军，南宁市邕宁区人民政府常务副区长黄福来，深圳市莱斯购电子商务有限公司董事长丁国勋共同启动中国—东盟跨境数字商务综合服务平台。

平台落户南宁启迪东盟科技，将依托广西南宁东盟人才高度聚集和区域战略支点的优势，打造成为国际化一流的跨境电子商务产业服务平台，并以此为抓手，将南宁启迪科技城打造成为中国—东盟跨境产业国际人才创业孵化基地和中国—东盟先进制造业跨境聚集地。

中国—东盟跨境数字商务综合服务平台正式启动

中国—东盟跨境数字商务综合服务平台将电子商务领域合作引向深入，促进科技产业合作发展升级，开启中国—东盟电商合作新时代，为“南宁渠道”增速提质、打造中国—东盟信息丝绸之路和中国—东盟自贸区升级版贡献智慧和力量。

(责编：白宇)