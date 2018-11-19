能源合作共建“一带一路”  迎来绿色发展新机遇

2018年11月15-16日，清华大学第二届“一带一路”合作论坛暨第十届启迪创新论坛于广西南宁成功举办。本届论坛以“‘一带一路’下的中国—东盟合作共赢——新思辨 新机遇 新格局”为主题，围绕共同应对全球化挑战等话题，共商深化“一带一路”创新合作的新举措。

为助推“一带一路”沿线国家在能源领域持续深化的创新合作，本届论坛中，启迪清洁能源集团、启迪桑德共同举办以“生物能源技术与展望”为主题的平行论坛，围绕生物柴油、纤维素乙醇、生物质成型燃料供热、生物质清洁燃烧、先进生物液体燃料、生物质发电、投融资等话题进行深入的交流和探讨，解读生物能源产业链的技术升级与发展趋势。

相聚邕城 共话创新

16日下午，来自清洁能源领域的顶级行业大伽们齐聚邕城，一场关于“一带一路”下的生物能源技术与发展的饕餮盛宴就此拉开帷幕。各位大伽分别从清洁能源的技术难点、行业特点、投资热点等多元视角进行深度解读，在智慧尖峰对撞中探讨清洁能源的未来。会议由启迪清洁能源常务副总裁李旭光主持，启迪清洁能源总裁孙斌出席并致辞。

启迪清洁能源集团常务副总裁 李旭光

启迪清洁能源集团总裁孙斌在致辞中表示，启迪清洁能源做为本次分论坛的承办方，对今天所有参会的专家和嘉宾表示热烈的欢迎，启迪清洁能源集团是启迪控股旗下专注于清洁能源发展的平台型公司，不断融合清华大学和全球的先进技术，在启迪清洁能源的平台上不断转化，并随国家“一带一路”战略走向世界。启迪清洁能源对生物能源的技术产业化布局已久，旗下多家公司已专注于生物能源的技术发展和应用，我们想通过这个平台使更多的同行能够了解生物能源的发展前景，凝心助力，一起加入到生物能源的产业中来。

启迪清洁能源集团总裁 孙斌

玉柴集团投资总监王元乾代表广西本土企业玉柴集团对本次论坛的召开表示热烈的祝贺。行业发展需各方群策群力，玉柴集团愿与启迪清洁能源同心携力，为清洁能源行业发展提供赋能与助力，共同创造更大的商业价值。

生物能源 论机遇 迎挑战

清华大学化工系教授、清华大学中国-巴西气候变化与能源技术创新研究中心主任、中拉清洁能源与气候变化联合实验室主任刘德华以《油脂原料生物炼制技术及产业化进展》为主题发表演讲，他表示，生物能源是唯一含碳的清洁能源，没有碳就没有生命，生物能源的产业化，需要企业来做强大的支撑，清华大学的技术结合企业强有力的市场运作能力，可以更有效的实现产业化落地，“现在我们已经与巴西有关的生物柴油企业达成酶法技术产业化意向，并在当地建立示范项目，开展生物柴油的开发与应用。我们会持续不断改进生物柴油，现阶段已经完全具备了商业化的竞争能力，不仅仅是技术能商业化，经济上我们也完全具备了这项能力” ，刘德华教授对油脂原料生物炼制技术等相关问题进行了详细的阐述。

清华大学能动系教授李定凯以四大机遇、三大挑战为出发点，对生物质成型燃料供热进行了全面的分析和预测，当面对供热形势、当下政策、应对气候变化、技术发展等机遇时，如何有力把握认识偏差、供给侧（产业链）能力不足及消费侧和资源侧的制约。最后，李定凯强调，机遇要抓住、挑战要迎接、难题要破解，清华企业要起到模范带头作用，为国家低碳消费和绿色生产贡献自己的力量。

泰国驻华商务参赞吴永泉发表题为《泰国新能源投资机会》的主旨演讲，泰国在《投资促进法》上经过多次优化，为优质产业提供了更加良好的投资环境，其最高13年的免税期使企业可以长期稳定的发展。泰国多次出台自由投资政策和吸引投资鼓励措施，位于国家东部的经济走廊，已成为东盟和泰国新的经济增长中心。吴永泉参赞对泰国的能源需求进行了分析，欢迎与会嘉宾到泰国进行投资与商务活动。

来自BP公司的研发副总裁Angelo Amorelli先生，就BP公司的纤维素乙醇技术与参会专家进行了深度交流。

聚焦生物质 构建能源创新体系

在本次论坛“聚焦生物质 企业在行动”的环节中，来自启迪桑德设计研究院院长申欢、北京热华能源科技有限公司总经理康建斌、北京启迪雷浩能源科技有限公司总经理张军、北京能祺热能技术有限公司总经理车战斌分别针对各自企业中生物能源具体的生产与实践，进行了分别的阐述。启迪桑德多年来在有机垃圾到生物燃气的实践中取得了丰硕的成果，位于河北、云南、四川等地的项目均取得了良好的社会效益；热华能源一直聚焦在生物质清洁燃烧技术的开发和应用，自主研发的多流程循环流化床生物质燃烧技术载誉无数；启迪雷浩在气炭液多联产领域深耕多年，其项目成果在民用及工业领域均有应用；能祺热能在工业生物质锅炉低成本低排放技术研发方面已多次承担国家科技部的攻关课题，并实现多次技术创新，近年来，以模块化工程理念建设了三个标准化产业推广项目。

启迪桑德设计研究院院长申欢（左一）、北京热华能源科技有限公司总经理康建斌（左二）、北京启迪雷浩能源科技有限公司总经理张军（右二）、北京能祺热能技术有限公司总经理车战斌（右一）

本次论坛以生物能源技术与发展为主题、与会嘉宾就清洁能源发展新机遇、绿色发展“一带一路”国际合作、绿色金融助力产业发展和促进全球能源变革等重大问题深入交流、凝聚共识。能源合作是共建“一带一路”的重点领域，启迪清洁能源集团、启迪桑德愿同各国在共建“一带一路”框架内加强能源领域合作，为推动共同发展创造有利条件，共同促进全球能源可持续发展，维护全球能源安全，推动建立“一带一路”能源合作伙伴关系，为推动构建人类命运共同体作出积极贡献。

(责编：白宇)