【辉煌60年 壮美新广西】广西来宾：“桂中”农业有智慧

“天下来宾，来者上宾。”这是广西壮族自治区来宾市打出的响亮口号。来宾是2002年年底撤销柳州地区后新成立的地级市，地处广西中部。近年来，来宾市以农业特色化、产业化、集约化发展为方向，积极引进国内外农业龙头企业，现代农业已经成为当地富民兴市新引擎。

来宾发展现代农业具有得天独厚的区位优势和资源优势：这里地处桂中低山丘陵区，可连片种植耕地广阔，人均耕地面积约2.4亩，是广西人均耕地面积最多的城市；水果是来宾的特色农产品之一，近年来当地出产的水果品种从传统的龙眼、桃、李、牛心柿逐步扩大到柑橘、百香果、坚果等，目前水果面积达90万亩，去年全市水果产量74.7万吨。

来宾产的柑橘已成为广西第一大水果品种，海升现代柑橘示范基地、红河红晚熟柑橘生产示范基地等多个规模化水果种植基地相继建成。在广西来宾海升现代柑橘产业园，记者看到，这里的农业种植科技含量高，已经实现了高度智能化。“智墒”“云衍”“天圻”系统将土肥光能水气热等数据信息互通互联，传导到信息平台进行科学研判，实现农业大数据整合，进而指导水肥、园艺、植保等农业生产。

柑橘产业园的水肥管理员韦华婷向经济日报-中国经济网记者演示了如何用手机对3500亩柑橘园进行水肥监测。手机APP上“E生态平台”清晰显示了当天的风速风向、太阳辐射、土壤水分等数据，农作物生长信息一目了然。借助这个APP，韦华婷只需3天时间就能把整个园区巡察一遍。

每年秋冬季节，缺水问题常困扰着桂中地区群众，因此提高用水效率仍是当地农业产业园建设的关键。海升现代柑橘产业园总经理石建峰介绍，园区安装了目前国内先进的水肥一体化滴灌系统，实现全自动化节水灌溉和精准施肥。水肥一体化直接把肥料随水均匀输送到植株的根部，大幅提高了肥料的利用率，比常规施肥节省肥料50%至70%，大棚膜下滴灌用水量比畦灌减少30%至40%，比大水漫灌减少50%以上。

石建峰表示，园区内的现代化农业信息系统就像给农民装上了“千里眼”“顺风耳”，加上科学的种植方法，都为种植高质量柑橘提供了有力保障。“我们计划与阿里云公司进行深入合作，充分利用无人机技术及遥感技术，整合分析植物生长、病虫害防控、产量质量预估、体系追溯等数据，进一步提升智能化水平。”石建峰说。

随着优势特色农业产业的质量与规模不断提升，农业产业园和示范区的示范引领、辐射带动作用逐步显现。以海升现代柑橘示范基地为例，这里建立了全产业链运营体系，将带动周边乡镇和农民发展60万亩的现代化柑橘果园，并通过土地流转等形式为核心区群众每年带来土地租金收入300余万元。经测算，2016年核心区人均年纯收入比创建前提高了45%。“现在我们家4口人都在这里上班，人均月工资有3000多元。”柑橘产业园拖拉机手韦文河告诉记者，同其他流转土地农民一样，他已经由普通农民变身为农业“产业工人”。

当前，来宾市正加快推动现代农业产业体系建设，推动农村一二三产业融合发展。来宾市副市长姜雷介绍，来宾市将进一步健全农业基础设施，发挥科技引领作用，大力发展生态、绿色、循环农业，打造一批生态优质农产品；加快完善园区基础设施建设，改善产业园发展的基本条件。此外，来宾市还将加快建设农产品加工园区及冷链物流中心，开展休闲农业与乡村旅游开发，打造农业全产业链。（经济日报-中国经济网记者 周明阳 王炬鹏）

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