民营企业在庆祝改革开放40周年大型展览中受重视

一张照片激起一段回忆，一份关怀坚定一腔信心，一种“在场”证明一种分量。

11月13日，“伟大的变革——改革开放40周年大型展览”在国家博物馆隆重开幕。在展览的核心区，习近平总书记与民营企业家代表亲切交谈的一张照片吸引了无数参观者的目光。

在“关键抉择”的核心展区，“贯彻新发展理念推动经济高质量发展”的一张照片，是2016年3月4日，习近平总书记专程看望参加全国两会的民建、工商联委员，并在联组会上听民营企业家们畅谈发展、诉说心声的场景。镜头捕捉到的，正是习近平总书记与亿利集团董事长王文彪、传化集团董事长徐冠巨等民营企业家代表亲切交谈的动人瞬间。

就是在那次会议上，习近平总书记发表了饱含感情的重要讲话，突出强调了“两个毫不动摇”，首次提出了构建亲清政商关系。

次日，《人民日报》《经济日报》《光明日报》等中央媒体在头版头条刊发了习近平总书记重要讲话，并配发了总书记和王文彪等民营企业家代表亲切交谈的图片，引起全社会的巨大反响。

当应邀在庆祝改革开放40周大型展览展区接受媒体采访时，王文彪向大家讲述了2016年3月4日那场联组会上的难忘情景。当日，在现场聆听总书记重要讲话。他向总书记汇报了亿利集团二十多年治沙扶贫情况，得到了总书记的高度重视和充分肯定。“总书记对我们二十多年坚持治沙扶贫、发展生态产业的历程和成绩非常重视。在我发言时，习近平总书记多次询问亿利治理沙漠得到了多少政府支持，如何实现可持续发展。最让我感动的是，习近平总书记特别鼓励我要继续做好治沙扶贫工作，他会持续关注。”王文彪回忆道。

40年来，中国的民营企业从无到有，从小到大，成为中国改革开放最大的受益者之一。40年来，中国民营企业深度参与改革开放的方方面面，成为中国发展最主要的参与者之一。40年来，中国的民营企业为中国的经济发展与社会进步做出了不可磨灭的贡献，成为中国成就最大的贡献者之一。

中国的民营企业，正在党和政府的领导下，为实现中国梦不懈努力。在“历史巨变”主题展厅，《中国经济闪耀东方》主题片中有一幅醒目的照片，在一座高高的沙丘上，亿利库布其治沙团队把5600株沙地柏种成“绿色中国梦”5个大字，表达了中国民营企业实现中国梦的信念、决心与信心。亿利30年治理的库布其沙漠变为绿水青山和金山银山的生态成果也在绿色发展展区突出展示。

这次展览再次昭示，中国的民营企业能够克服困难不断壮大，离不开党和国家一贯的、长期的关注与支持。习近平总书记多次强调“毫不动摇地巩固和发展公有制经济，毫不动摇地鼓励、支持、引导非公有制经济发展”，为困境中的中国民营企业爬坡过坎、繁荣发展注入了强大动力和生命力。

(责编：白宇)