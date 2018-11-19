国内钢价跌幅扩大 铁矿石市场稳中有跌

最新市场报告显示，国内现货钢价跌幅有所扩大，市场成交偏弱，铁矿石市场稳中有跌。
据国内钢铁资讯机构“我的钢铁”提供的最新市场报告，最近一周，国内现货钢价综合指数报收于155.43点，一周下跌2.45%。现货价格的跌幅较此前有所扩大，市场成交偏弱，商家一般都是采取降价操作以求出货。
据分析，在建筑钢市场上，价格大幅下跌。全国主要市场主流规格螺纹钢品种的均价为每吨4532元，一周下跌109元。从最新公布的库存数据来看，螺纹钢产量整体仍处于高位，社会库存有所下降，而钢厂的库存则继续累积，从中显示出市场的需求较此前为弱，商家拿货谨慎，压力正在向钢厂转移。
在板材市场上，价格总体下跌。热轧板卷价格大幅下跌，全国主要市场主流规格热轧产品的市场均价为每吨3950元，一周下跌120元。中厚板价格也是大幅下跌，全国主要市场主流规格普中板平均价格为每吨4172元，一周下跌100元。对市场需求的预期相对偏弱。
铁矿石市场总体是稳中下行的走势。据“西本新干线”的最新报告，在国产矿市场上，国内铁精粉价格维持平稳，库存偏低。进口矿价格则是连续回落，截至15日，62%品位进口铁矿石价格为每吨74.15美元，周环比下跌2.1美元。全国主要港口铁矿石库存的降库速度明显放缓，说明钢厂采购备库的节奏也在放缓，矿石贸易商对后市预期的信心并不充足。
相关机构分析认为，目前钢材市场钢价跌幅扩大。但社会库存延续下降，后期钢厂的减产检修会有所增多，市场大跌又释放了部分风险，一定程度上会对钢市起到平衡作用。（记者李荣）
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