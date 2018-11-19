原标题：谁在靠“酸碱体质”搞营销

“酸碱体质”骗局在美被戳穿 国内还有诸多商品打着“酸碱”旗号

谁在靠“酸碱体质”搞营销

继美国“酸碱体质”提出者罗伯特·欧·杨被美国法庭判处赔偿1.05亿美元，并当庭承认“酸碱体质理论”是个骗局后,针对江苏双林海洋生物药业有限公司生产的“促进酸碱平衡”的“第六要素”碱性保健品，有媒体提出质疑，该公司随后发表声明，将这场争论推向高潮。北京青年报记者对标有“酸碱平衡”的产品调查时发现，这些名词已占领市场制高点，成为横跨食品饮料、美容护肤和按摩保健等行业的明星元素。

聚焦

还有人为“酸碱体质”

骗局站台

近日，有媒体对江苏双林海洋生物药业有限公司生产的声称“促进酸碱平衡”的“第六要素”碱性保健品，提出了质疑，而该公司的董事长，正是号称为“中国酸碱体质之父”的梁双林。

“中国酸碱体质之父”公开叫屈

北京青年报记者查询江苏双林海洋生物药业有限公司官网发现，梁双林是我国“人体健康与酸碱平衡”理论的首位倡导者，明确提出：酸性体质是健康新杀手，酸性体质是百病之源，极力呼吁预防酸性体质等。

11月2日，美国“酸碱理论”之父罗伯特·欧·杨被美国法庭判处赔偿1.05亿美元，并当庭承认“酸碱体质理论”是个骗局。不过，在中国保健品市场上，“酸碱体质理论”依然大行其道，号称在国内最早提出该理论的梁双林就推出了自己的碱性产品“第六要素”。11月9日，梁双林接受媒体采访时辩称：“是美国人歪曲了理论，酸碱理论不会错！”随后该媒体采访了多家三甲医院的专家，他们对此理论并不认可。

11月12日，双林海洋生物公司官网刊登了致某媒体记者的信，发出12项声明，又上传11份材料作为“证据”，维护酸碱理论和“第六要素”有效性，并声称“律师函随后寄到报社”。

不过，在北青报记者发稿时，其官网已撤下上述12项声明。官网显要位置分别有声明和相关资料两项内容，刊登日期分别为15日和13日。

北青报记者注意到，声明中有这样的内容：“通过谷歌搜索和美国记者的调查，罗伯特·欧·杨不是职业医生，不在正规医疗机构开展诊闻，非法行医导致癌症病人死亡，美国法院是以非法行医罪判 罚1.05亿美元，并没有判定他的‘酸碱体质’理论有罪，也没有判定他的‘酸碱体质’理论是伪科学，他本人也没有承认自己的理论体系是伪科学”。

实验室否认曾为双林公司出具报告

双方都把焦点集中在几丁聚糖（第六要素）能否调节“酸碱平衡”上。有媒体指出，对比其提供的材料，发现最关键的报告是一份针对细胞的测试。

双林公司官网提供的补充材料显示，《关于几丁聚糖（第六要素）调节细胞酸碱平衡的实验报告》，是由南京大学医药生物技术实验室做出的，时间为2005年10月20日，实验报告附有印章，标明“南京大学科技合同专用章”的字样。

研究报告显示，实验采用了不同来源的细胞，包括鼠肺成纤维L929细胞、鼠单核巨噬细胞 Raw264.7、人脐静脉血管内皮细胞HUVEC等。实验结果证明“对于实验所用各种细胞系，当细胞处于酸性培养环境一定时间，并出现生长情况不正常甚至开始死亡的情况下，加入几丁聚糖可以有效调节培养环境pH值，使细胞生长状况明显好转。”

但是，有医生提出疑问，称单纯针对细胞证明几丁聚糖能够改善细胞培养环境的pH值，并不能够证明人体通过服用方式能够获得同样效果。要想证明几丁聚糖能够改变人体的酸碱环境，应该直接面向人群进行临床测试。此外，作为研究报告的提供方，南京大学医药生物技术实验室研究人员回应媒体表示，在研究几丁聚糖时，确实做过酸碱对细胞影响的实验，但没有在动物及人身上做过实验，与现在讨论的人体酸碱理论是两回事，而且这个研究后来也没有发表论文，实验室所有学术成果以论文为主。实验室查阅相关记录表示，也没有以实验室名义为任何公司和产品做过鉴定。

专家：国内没有“酸碱水平”的数据和调查

在江苏双林海洋生物公司官网发出的12项声明中，多次强调“酸碱论”获得很多国家知名专家的支持，并明确“点名”了中国科学院院士陈可冀、中日友好医院主任医师卞志强教授、运动生物化学专家冯炜权教授、中国协和医科大学何国疆教授等6位专家学者。

据媒体披露，2001年9月4日在《科技日报》发表的《酸碱失衡健康新杀手》报道中，采访了这些专家学者，并作了整版报道。不过以上专家都并未表示，几丁聚糖（第六要素）能够维持人体酸碱平衡。而在该报道中，明确提出“第六要素”能够促进体内酸碱平衡的意见，正是来自时任南通洞庭水殖双林生物工程有限公司总经理梁双林，当时的报道引用了其做出关于“第六要素”改善酸性体质，促进体内酸碱平衡机理的两方面解释。

中国科学院院士陈可冀表示，目前国内并没有开展对大的人群酸碱水平的研究，更不知道中国人群血液或尿液中的酸碱情况，与人体健康或者疾病有何具体关系。“目前国内没有这样的数据和调查，我们不好直接提出酸碱体质的学说，也不会被公认，我们还是需要看数据，没有数据就不好发表意见”。

北青报记者在调查中注意到，2002年，罗伯特·欧·杨刚提出“酸碱体质”理论，2003年，这套理论就已经流传到国内，从那时起，围绕着酸碱体质的产品和市场开始风生水起。国家注册营养师王慧星告诉北青报记者，酸碱平衡和酸碱体质理论是两个完全不同的概念，容易被混淆。美国人罗伯特·欧·杨所提出的不是“酸碱平衡”理论，而是“酸碱体质”理论。酸碱平衡是指在正常情况下，人体的酸性和碱性处于一个动态平衡状态。人体有特定的缓冲机制，能够保持血液pH在7.35～7.45之间。当然，因为人体不同部分酸碱性不同，我们一般所说的酸碱平衡，是指内环境的酸碱平衡。

关注

还有哪些商品

打着“酸碱体质”旗号

以市场上最常见的苏打饼干和苏打水为例，这是最近几年非常走俏的产品。在调查中，北青报记者了解到，市面上的苏打饼干和苏打水，就是宣传的碱性饼干和弱碱性水。在进入胃消化时，会被胃液中和掉，失去原有的碱性，因为胃液的pH值在0.9～1.5之间，是强酸性。这样食物经过胃的消化，小肠的吸收，进入血液时，就没有了原来的碱性，当然也不会改变血液的酸碱性。也就是说，不管是什么食物，都不会改变血液的酸碱性，一方面，血液的酸碱度是各种代谢产物综合平衡的结果，靠食物的酸碱性是不会改变人体酸碱平衡的。另一方面，食物进入胃里被消化掉，即使本身是碱性的，食物也会被胃液中和掉，不会发挥作用。

依靠“酸碱平衡”这个时尚标签，中国苏打水市场已经扩张到几十亿的份额。据媒体统计，从2010年到2014年，苏打水市场平均增长率为14.8%，市场规模从20.7亿增长到了35.9亿元。搜索各大品牌电商就能发现，如今切入市场的苏打水品牌已超过30个，其售价在2至5元不等。

北青报记者进入淘宝和京东网站，一旦搜索苏打饼干，就会跳出相当多的品牌，产地、原料、口感和价位，出现越来越细化的趋势，种类繁多，花样翻样，让人根本不知如何挑选。粗略统计可以发现，大部分500G规格的苏打饼干，均成为主打产品，从10元到100元不等，欧美进口品牌明显贵于国内品牌。

北青报记者在调查中还发现，加入“酸碱平衡”阵营的，还有护肤嫩白美容及按摩减肥治疗等。

以主打“酸碱平衡”概念著称的河北一家集团，其官网显示，产品包括三大系列：口服系列、外用系列和仪器系列。以外用系列为例，包括DDS活肤养生膏、抗皱眼霜、修复精华液、补水洗面奶、嫩白美体护手霜和隔离霜等共15种美容护肤品。

按摩椅也盯上了酸碱平衡概念，有生产厂家声称它的作用是化学作用，含有大量的碱性元素，如钙、镁、钾、钠等,这些元素均带正电荷，而细胞内的酸性代谢产物，如磷、硫、氯等均带负电荷。根据异性电荷相吸原理，碱性元素会中和酸性负电离子，通过血液循环排出体外，从而纠正酸性体质。

也有药厂顺势推出碱康素，称现在的女性因为压力过大，或者饮食结构不合理，遇到一个大的难题，那就是难以怀上孩子。这个时候，最主要的是，她们的身体酸碱度需要调节。只有身体处于弱碱性的健康条件下，想要孩子的女性才能轻松怀孕，特别是更容易怀上男宝宝。而类似的问题，早有医生代为解答，两者之间无任何关系。

观察

切断“酸碱体质”谣言的利益链条

酸碱体质理论创始人美国人罗伯特·欧·杨被罚赔偿的事件，近期持续发酵。11月13日，人民健康网刊文指出，“酸碱体质”谣言难破，与其和产业捆绑相关。这几天，梁双林对媒体宣称酸碱体质理论“不会错”，足以证明清除这一理论余毒的艰难程度。文章表示，打击健康养生方面的谣言，亟须切断谣言和利益的连接链条。

北青报记者在调查中发现，“酸碱体质”理论从诞生到今天，经历了大约15个年头，其产品横跨多个领域，市场规模越来越大。就像生男生女这样最常识的问题，也有老牌制药厂家故意模糊处理，其背后无疑是巨大利益的驱使。不管是食品饮料、美白护肤甚至按摩保健，一插上“酸碱平衡”的标签，身价立刻不同凡响。比如一款精油，10毫升一小瓶就能卖到358元，一瓶90粒的胶囊则能卖到280元。介绍产品时，该公司表示，其原材料中富含有机活性碱，能迅速排除体内酸毒，使人体达到酸碱平衡。

“酸碱体质”事件尚未结束，争执过程中，媒体强烈质疑，公司高调表态，孰是孰非，关键时刻尤其需要权威部门发声和出手，还市场一个公道，还产品一个态度，还消费者一个说法。

（记者 刘慎良）

提示

如何区分食品、保健品和药品

北青报记者在调查中还发现，打着“改变机体酸碱平衡”旗号推销产品，似乎成了某种时尚。业内人士告诉北青报记者，如果逢年过节，作为礼品或者探望病人的保健品，本也无可厚非。值得警惕的是，有些机构或者公司，正将其目光聚焦在中老年人的身上，推销保健品。

针对中老年人购买保健品或类似产品，王慧星告诉北青报记者，首先是理性消费，识别虚假宣传。食品或保健食品不能代替药物，也不能用于疾病预防和治疗。如果身体出现了问题，要选择正规医院咨询医生，而不是盲目相信保健品，以免延误病情。其次对于只想保健、提高免疫力的老年人， 确保你购买的产品是正规厂家生产，有蓝帽标志，产品在有效期内；还要确保所购买的产品在国家食药监局官网查询到。第三，对于儿女来讲，了解父母为什么频繁大量地购买产品。是害怕疾病，还是害怕孤独。因为许多销售产品的同时，有更多的销售人员提供很好的服务，甚至比儿女还多的陪伴。

现在市面上不管是食品饮料还是保健品，都有可能夸大宣传。公众应该如何区分食品、药品还是保健品呢？

据了解，食品生产许可证编号以SC开头，食品只是提供人体需要的能量和营养素，所以只要属于食品，就没有任何治疗作用。保健食品的批准文号是国食健字，以G开头。药品的批准文号是国药准字，H代表化学药品，Z代表中成药，B代表保健药品，S代表生物制品，T代表体外化学诊断试剂，F代表药用辅料，J代表进口分装药品。

如何查询你买到的保健品是否符合国家标准呢，登录国家食品药品监督管理总局官网（现国家市场监督管理总局），在“保健食品”一栏左侧输入批注文号，比如G20180001。网站就会出现相应的产品及审批时间等信息，如果查不到，可能你买的产品就有问题了。

(责编：赵爽、仝宗莉)