致敬改革开放40年 C50+走进北大朗润园

11月17日，中国管理模式50人+论坛（以下简称C50+）的成员相约深秋北京，共同走进北京大学朗润园，探讨改革开放40年间中国企业的发展与创新，以及新时代企业家精神的内核。

中国管理模式50人+论坛的成员走进北京大学朗润园

在本次活动上，C50+轮值企业家召集人、康恩贝集团董事长胡季强首先致词。胡季强表示，回顾过去的40年，中国经济的崛起无疑是一个奇迹。40年间的发展与探索，让胡董意识到，做生意就是行仁义，商业的本质就是成就客户，而管理的目的就是激发人本具有的仁爱潜能。企业家在管理企业的同时，最主要的是建设自己的心灵品质，用商业打造更美的世界。

随后C50+创始发起人、北大国家发展研究院BiMBA商学院院长教授陈春花发表主题演讲《创新精神与价值重构》。陈春花提到，中国在40年的经济发展中诞生了企业家这一群体，而企业家精神的本质就是创新。所谓创新，其真正的实现或应用，需要有足够意愿和能力的企业家来完成必要的工作。企业家要有使命感和责任感，以及专注度，踏踏实实做事，用企业家精神驱动，持续价值创造，持续创新求变。

紧接着，第一轮圆桌讨论开展，由C50+轮值主席、东南大学经管学院教授仇向洋主持。对改革开放40年成就的回顾以及对未来的展望，仇向洋用五句话进行了概括，即“用价格配置资源，用产权激励投资，用管理提高效益，用设计引领创新，用智慧赢得未来”

美国CCL大中华区研究总监、宁波诺丁汉大学李达三讲席教授李平先生从国际化的视角解读了企业创新的意义。李平表示，谁能够先国际化谁就能占发展先机。发现机会，创造机会改变世界的人才叫做创业者。

精英集团董事长兼总裁翟志海先生提到，企业家就是不断的创新，不断的改变，不断的奋斗，并且重视心灵收获。

九如城养老产业集团董事长谈义良表示，中国企业需要在不断的探索跟创新之中寻求自己的发展，特别是从共生组织方面。

大汉控股集团董事长付胜龙表示，企业家就是把创新变成他的工作，去踏踏实实实现。

C50+创始发起人、金蝶集团创始人徐少春主持对话环节

致敬40周年，是回顾与展望，也更需要企业家精神的弘扬。第二轮圆桌会议由C50+创始发起人、金蝶集团创始人徐少春主持。

北京工商大学副校长谢志华教授表示，中国企业家要有崇高的心境与使命感，更要不断探索与反思，反思过后走向成熟，让自己完善，从而具有更高的心境，如此往复，才能走向新高度。

青岛理工大学教授乐国林说，企业家就是把别人做不到的事做好，使任何一个地方变成善于人居住的地方，践行知与行。

晶龙实业集团董事长靳保芳也提到了企业家的知与行。践行知与行的第一点就是要知道一个企业家应该干什么，第二点则是如何去履行职务职责，并且明确干到什么程度。

北京大学教育学院教授文东茅表示，要把人民的幸福，众多的人放在我们心里，对企业家来说也是如此。

C50+创始发起人、金蝶集团创始人徐少春坦言，他心中的新时代企业家精神是爱，是冒险，是活下去。爱，就是要爱客户胜似自己的亲人。冒险，则是敢想敢干，不畏惧，人生最大的风险就是不敢冒险。而活下去，则是要活出生命的精彩。

C50+论坛由致力于研究中国管理模式的管理学者，和有使命感有影响力的企业家共同发起，以“让中国管理模式在全球崛起”为使命，以“知行合一”为核心理念，致力于促进理论与实践的对话、交流与合作，推动中国企业管理进步。

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(责编：李楠桦、仝宗莉)