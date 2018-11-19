致敬改革开放40周年 C50成员热议新时代企业家精神

中国管理模式50人创始发起人，金蝶集团创始人徐少春主持“新时代企业家的知与行”圆桌论坛

11月17日，“致敬改革开放40周年——中国管理模式50人（C50）走进北大朗润园”论坛在北大举行，在“新时代企业家的知与行”圆桌论坛上，C50的专家学者们热议新时代企业家精神。

“新时代企业家的知与行”圆桌对话由中国管理模式50人创始发起人，金蝶集团创始人徐少春主持。对话嘉宾有北京工商大学副校长、教授谢志华，青岛理工大学教授乐国林，康恩贝集团董事长胡季强，白相集团董事长姚忠良，晶龙集团董事长靳保芳，北京大学教育学院教授文东茅。

中国企业家要有5个方面的东西，北京工商大学副校长、教授谢志华认为，那就是崇高的心境、使命感、探索、反思和完善。康恩贝集团董事长胡季强则认为，新时代企业家知与行的本质就是致良知，抵挡自己内心本然的良知，依照良知而行，达至于知行合一。

青岛理工大学教授乐国林认为，企业家的知与行，需要具有上善若水的心态，利万物而不争，做企业家要有包容心，要给天下创造各种的利益和价值，能够让人共享，此外，还要具有胆量和魄力。

晶龙集团董事长靳保芳分享了自己创业多年的教训和挫折，他还表示，晶龙集团的梦想不是世界五百强，而是把企业办成百年老店，真正把光伏照亮全世界。

北京大学教育学院教授文东茅则从北大精神受到启发，北大人找到北走向大。他认为，北就是方向，是理念、信念和目标，大就是意志、担当和胸怀。北大精神，其实是把人民的幸福、美好装到心里，这是人生的方向，也是企业的使命。

最后，主持人徐少春请大家用一句话描述新时代的企业家精神，企业家和学者们纷纷发表了自己的看法。谢志华：“心怀天下，敢于创新”；胡季强：“山高人为峰，以人为本胜”；乐国林：“圣人之道为而不争”；靳保芳：“真诚质朴敬畏感恩”；姚忠良：“踏踏实实做好食品”；文东茅：“找到北走向大做北大人”。

徐少春最后表示，新时代的企业精神，“一个字是爱，两个字是冒险，三个字就是活下去。”

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(责编：李楠桦、仝宗莉)