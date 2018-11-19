李平：中国企业如果不国际化就会遇到最大挑战

11月17日，在“致敬改革开放40周年——中国管理模式50人走进北大朗润园”论坛上，宁波诺丁汉大学李达三讲席教授李平表示，改革开放成功一个很大的背景和平台就是对外开放，对外开放是我们坚决不能忘掉的。
谈到“一带一路”，李平认为中国应该分三步走。第一步，中国企业通过欧洲企业的带动，进行自我转型升级，提到和欧洲企业一样的水平。第二步，中国跟欧洲以及俄罗斯等地合作，通过建立工业园方式把经济搞活。第三步，建立在中欧以及非洲陆地整体的经济，来撬动世界经济。
未来到底怎么走，李平有个大胆的假设，将来中国很多企业会死掉，原因在于他们不进行国际化。因此李平认为，中国企业如果不国际化那就会遇到最大的挑战，走出去不是为了走出去，是为了走上去，谁能够先国际化谁能占到最大的先机。
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