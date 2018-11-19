陈春花：企业创新求变需做到这四点

北京大学国家发展研究院教授陈春花

11月17日，在“致敬改革开放40周年——中国管理模式50人走进北大朗润园”论坛上，北京大学国家发展研究院教授陈春花表示，中国企业具有持续竞争力，关键核心还是要有企业家精神推动两个持续变化，一个叫持续的价值创造，一个叫持续的创新求变。

“如果真的想做创新，恐怕我们还是得有一些真正的做法才行。”陈春花给了大家四点建议。第一，要把之前的东西要有目的的放掉。比如说原来的成长方式可能得放掉，原来核心竞争力可能放掉，原来商业模式的习惯可能要有目的的放掉，“你只有自己有目的的放掉它的时候才不会被别人颠覆”。

第二个建议是一定要关注很特别的变化，因为现在的时代，时间轴在变短，企业增长周期，获取顾客窗口都在变短。陈春花认为，我们一方面会讲遇到很大障碍，一方面巨大的销售额，但是这件事情会把各个行业时间轴调整，这个时间轴一旦调整你会发现很多东西都被调整，要求大家一定要有时间的概念。

第三，不能只讨论怎么解决问题，必须要在里面找机会。

最后，让企业全员都有企业家精神，让这种精神变成他们的习惯，甚至他们骨髓、风格、血液里面都是这种特征。“我们比较大的难题就是，企业家跟组织创新精神之间的距离有点远，能不能变成大家都是这样，如果能做到这个我就不担心。”

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(责编：李楠桦、仝宗莉)