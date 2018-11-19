万佳安将携手腾讯云打造AI智能生活

原标题：腾讯云携手万佳安联合打造智能家居系列产品

人民网深圳11月18日电（吕绍刚、刘扬）2018年11月17日，全球领先的AI智能物联解决方案及产品服务商万佳安集团携手腾讯云，在深圳滨海大厦腾讯总部正式签署战略合作协议。双方将联手深入探索智慧家庭国际生态建设，共同构建全球智慧家庭生活的美好愿景。

强强联手，打造智能家居联合品牌

万佳安公司成立于2003年，作为国内智能家居物联网行业的领军品牌，产品已经已销全球80多个国家，曾服务过松下、三星、沃尔玛等全球知名企业，生物识别技术成功应用于奥运会等一系列重大项目，是国内最早从智能安防转向物联网研发应用的企业之一。目前万佳安的业务已由原来的单一安防业务，拓展到智能安防、智能行业、智能家居和智能云服务四大物联业务板块，多项技术和产品已实现行业领先。人工智能与IoT的结合让更多行业更高效、更节约、更便捷，智能物联让家居生活更智能、更健康。

通过此次战略合作及双品牌产品落地，万佳安将成为腾讯云布局“智能家居”生态的重要合作伙伴。

抢占先机，共创智慧家庭IoT新生态

万佳安智能科技CEO许明表示：“近一年智能家居产业迅猛发展，万佳安占据了提前布局的优势，我们已经在产品研发和消费市场方面做了长期大量的探索和尝试。万佳安的AI产品最具优势的就是系列化，包括产品系列化和解决方案系列化。万佳安具备自研和根据不同应用开发不同级别产品的强大实力，同时坚持开放合作，打通国内外主流物联网平台，不断迎合市场需求，提供满足多行业合作伙伴的场景应用产品。这也是达成和腾讯云合作的有力保障。

腾讯云副总裁王龙表示：“腾讯云与万佳安的智慧家庭生态建设的战略核心是以用户的精准需求为中心。因此，在与万佳安未来的合作中，腾讯云将提供多种核心技术和行业头部资源，通过腾讯云大数据服务能力助力万佳安更精准把握终端用户需求，在智慧家庭产品和服务上做更深层次的探索和创新。”

腾讯云将提供以云计算、大数据、人工智能服务等领域为基础的关键技术，结合万佳安的硬件研发、产业供应链、全球销售渠道资源整合强大的覆盖力与线下实体场景服务能力，将智慧家庭生态内各种使用场景和内容紧密连接，加速智慧家庭生态的全球落地实践，同时通过腾讯云小微的AI语音能力，接入腾讯海量优质内容资源，使用户获得更贴近场景的智能服务，提升家庭用户的智能体验。

万佳安和腾讯云将发挥各自优势，共享优质资源、加快推动双方在智慧家庭国际生态建设的步伐，打造双赢局面,共创全球具有影响力的智慧家庭IoT新生态。

智能物联，引领技术潮流

针对双方市场全球化的战略布局及业务应用在智能化、物联网方向的发展需求。此次战略合作也明确提出，双方将联合打造智能家居系列产品，未来1-3年内将持续推出包括智能音箱、智慧门锁、智能摄像机等在内的几十款智能化系列产品，涉及品牌包括腾讯云、腾讯云小微、万佳安、值得看等，市场推广将采用双入口和双品牌战略。

万佳安智能科技CEO许明强调：共建智慧家庭国际生态，战略落地的要点是充分将腾讯云的核心技术、万佳安的硬件产品落地能力及Worthcloud视频物联云平台这三者有机融合，为智慧家庭行业提供从云端到产品端到移动应用端的全链条服务，利用互联网和物联网及AI技术，创造更多应用价值，打造全球领先的智慧家庭行业解决方案，构建家居物联大平台。

腾讯云和万佳安的战略合作，将致力于产品统一标准和行业开放生态，打破行业技术壁垒，实现智慧家庭海量设备的互联互通，为构建智慧家庭生态的创新带来无限可能，推动“智慧家庭国际生态建设”的快速布局落地，驱动行业新一轮的技术变革。

万佳安和腾讯云联合品牌，计划于2019年1月推出4大类智能家居全新产品，并逐步实现全屋智能。

(责编：朱一梵、李栋)