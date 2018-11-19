原标题：易车AI开放平台上线 黑科技高效赋能汽车智慧营销

中新网11月19日电 AI黑科技不管有多神奇，都需在垂直领域的赋能中释放其效率价值，这是当前业界的共识。算力算法、机器学习、数据挖掘不断取得新突破的同时，全球范围内的投入和关注都在瞄准技术对商业的渗透。如何让AI技术服务于特定的行业和场景，变为赚钱或省钱的工具，已成为短期内该领域发展的关键目标。11月15日，在2018中国汽车经销商高峰论坛上，中国领先的汽车互联网企业易车宣布其AI开放平台正式上线，易车AI已具备对外赋能的条件。据悉，此次上线的易车AI开放平台是汽车垂直领域的首个AI开放平台，同时是易车AI战略项目“擎天柱”计划落地的又一项重要推进。

时隔仅一年，在经销商高峰论坛会场的互动体验区中，除已经亮相过的小艾机器人外，易车AI还带来了智能电话外呼的场景与线下店面人脸账号系统的场景。现场经销商代表互动后大多表示，AI电话外呼可以帮助解决很多问题，替代他们的很多基础工作，释放他们的时间。几位体验过人脸账号系统的业内人士则认为，基于AI人脸识别技术的账号体系，对于未来打通实体店面和互联网数据确实有着相当大的想象空间，可以带来线上线下“共振”的效应。对于易车AI连接的经销商端而言，这是真正解决销售痛点的一次革新，在提升匹配效率的同时，或将进一步颠覆未来的智能营销模式。

根据现场演示来看，易车AI的智能电话外呼场景已能做到模拟客服代表，向已留下购车意向的用户主动致电，登记预约到访、试驾信息，并在交互中主动播报对应车款的活动信息。基于口碑内容学习、车型数据整合的核心场景，智能电话外呼还可应变对答不同车款的用户口碑、车型车款配置等问题。对用户的标记、回访都能实现自动化处理，并可由后台实时记录调控。

在人脸账户系统展区中，凡是经过摄像头的来宾都被实时店面客流统计系统所记录。据现场工作人员介绍，未来应用在4S店内，除记录客流变化、性别比例、新老客户占比等信息，还能告诉相关运营者店面的热区、客户平均停留时常、情绪比等重要数据。当然，作为人脸识别系统最核心的赋能应用，是用AI识别用户，匹配其线上的数据——购车意向、有车情况、偏好信息等。“摄像头能自动识别出他在线上有关注过什么车，这样我们接待客户的时候就更有针对性了。”现场体验过的经销商代表表示，“从他关注的车能推断他的购车价位、偏好，对我们来说做推荐的成功率也会更高的。” 让营销工作变得更主动，这将是行业将面临的悄然变革。

同样是在广州长隆会场，于去年在发布会上演示的易车AI首款实体产品“小艾”机器人，为行业展示了其自然语言处理、情感判断、知识图谱、视觉处理等AI能力。据介绍，作为核心技术引擎，上述能力已针对汽车垂直领域做了底层优化，在开放平台中将悉数开放。对于具备较强研发能力的相关企业或团队，易车AI开放的算法算力可帮助其打造自己的产品，从底层上实现为产业链上下游伙伴赋能。

场景层的开放则包括车型对比、购车计算器、口碑选车、颜值选车、拍照识车、4S店查询等模块。这些模块有些已经经过一年的打磨，并开始赋能商用。据相关工作人员介绍，诸如颜值选车这样的趣味能力模块，在今年的成都车展上成为多家经销商的线下营销亮点，并为人脸识别系统积累了大量数据。具备基础接入能力的开发团队，可快速自定义这些场景模块，赋能特定领域的产品服务。

数据方面，易车AI汇集了自身18年的行业积累，此次在开放平台上将热门的数千款车型资料、近两百万资讯文章、一亿用户行为轨迹及相关口碑内容学习结果全部开放。不仅于此，易车AI也在抓取整合汽车垂直领域的行业研究数据、政府数据、制造厂商数据、经销商数据、机构及咨询公司数据，这部分数据未来也将逐步开放出来。

“让易车AI帮助更多的开发者和行业伙伴，赋能在汽车垂直领域的各个角落，切实地推进整个行业的发展变革，肯定是我们最大的目标和愿景。”易车AI相关负责人表示，“这次上线仅是个开始，未来我们将持续对打磨好的能力和场景对外开放。”目前，易车AI开放平台官网已开放访问，相信明年将会有汽车行业的各类伙伴带来AI颠覆用户智能车生活的精妙产品。

(责编：赵爽、仝宗莉)