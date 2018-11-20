推动民营经济发展行稳致远（支持民营企业在行动）

11月1日，习近平总书记主持召开民营企业座谈会并发表重要讲话。11月2日上午，山东省委召开民营企业座谈会，听取民营企业代表的意见建议。山东如何坚定不移地贯彻落实好习近平总书记重要讲话精神，抢抓机遇发展壮大民营经济，推动其行稳致远？记者为此专访了山东省委书记刘家义。

问：习近平总书记在讲话中指出，我国经济发展能够创造中国奇迹，民营经济功不可没。山东民营经济的发展情况如何？

刘家义：习近平总书记的重要讲话，充分肯定了我国民营经济的重要地位和作用，再次宣示了我们党坚持基本经济制度、坚持“两个毫不动摇”的坚定立场。习总书记说，民营企业和民营企业家是我们自己人。讲得非常知心、贴心、暖心，给人以坚定的信心和无穷的力量。

公有制经济和非公有制经济、国有企业和民营企业，不是“我们”和“你们”的关系，都是自己人、一家人，都是社会主义市场经济的重要组成部分、重要支撑力量和重要发展基础。在坚持基本经济制度、坚持“两个毫不动摇”这个重大的政治问题上，我们任何时候都必须十分清醒、十分坚定，任何时候都必须旗帜鲜明、毫不含糊。这是对广大党员干部“四个意识”牢不牢固、“两个维护”坚不坚定的重要考验和现实检验。

改革开放以来，山东民营经济不断发展壮大，目前民营市场主体已达900多万户，占市场主体90%以上。民营经济贡献了全省50%以上的GDP、60%以上的投资、70%以上的税收，是山东发展的重要推动力，是推动创新创业、促进全省经济社会发展的重要主体。

民营企业始终处在改革开放前沿，山东在全国叫得响的“诸城模式”“潍坊模式”“寿光模式”等，都蕴含着民营企业的创造力，活跃着民营企业家的身影。最近，中央统战部、全国工商联评选出“改革开放40年百名杰出民营企业家”，山东有4位企业家光荣入选。民营企业的活力直接反映了市场活力，像临沂商贸物流城，“买全球卖全球”，就是民营经济活力四射的典型。

我体会，民营经济过去是、现在是、将来也一定是山东发展不可替代的重要力量；民营企业家过去是、现在是、将来也一定是山东发展不可或缺的宝贵财富。

问：近年来，一些民营企业在经营发展中遇到不少困难和问题，有的民营企业家形容为遇到“三座大山”：市场的冰山、融资的高山、转型的火山。山东是如何帮助民营企业脱困向好的？

刘家义：从山东情况看，民营企业面临“五难”：融资难、降成本难、要素保障难、创新难、知识产权保护难。省委省政府正全力解决这些难题，推出了一系列能感知、有温度、见效果的政策举措。

去年下半年，省委省政府出台支持非公有制经济健康发展10条意见。今年以来，又密集推出实体经济高质量发展45条、扩内需补短板促发展42条，陆续推出15项制度创新项目，出台贯彻习近平总书记提出的六个方面政策举措实施意见。这些“真金白银”的举措，就是为了促进实体经济和企业创新发展，有些政策已经初步见效。

今年上半年，省委实施了领导干部联系帮包企业制度，由省委常委带头，每名省领导至少联系一个重大项目、帮包一个重点企业，一级带一级，设身处地为企业排忧解难。前些日子，我们组织了“千名干部下基层”，目的是帮助企业解决实际问题。为让民营企业与政府联系更加便捷，我们正在推行“政商直通车”，公布从乡镇到省级领导的服务电话和信箱，畅通企业诉求渠道，建立快捷高效帮办机制。省委相继召开开发区改革、地炼产业优化升级提质增效、电解铝产业高质量发展座谈会，邀请了不少所涉行业的民营企业家座谈，帮助其解决困难的同时，也发现行业共性问题，为我们制定政策提供了宝贵的第一手资料。

政策落地生根，才能发挥出其应有的作用。我在调研中听到企业反映，“看到政策，无法享受；看到空间，无法进入；看到机会，无法把握”。为此，我们正采取有效措施，坚决避免“抽屉政策”，让“好政策”落地见效。一方面，督促各级各部门加强政策执行力，在操作上细化实化到位，打破“卷帘门”“玻璃门”“旋转门”的阻隔；另一方面，加大政策的宣传解读，提高政策知晓度，通过上门宣讲等方式，把政策直接传递给企业。

问：当前，民营企业发展面临着“钱紧、地少、人才缺”的共同难题。山东是如何为民营企业提供要素保障的？

刘家义：这需要通过政府创新和企业挖潜，把企业的内生动力、市场的资源配置能力、政府的外部推力结合起来。我们正在针对不同企业的不同“痛点”，开出不同“药方”，“一企一策”解决问题。

在解决融资难问题上，我们已经出台一些政策，比如对无不良信用记录、纳税信用级别达到标准的小微企业，可发放“银税互动”贷款等。定期开展政银企对接，引导和推动金融机构把支持实体经济的政策落实好。必要时可以依法利用政府资源，通过基金投入等方式，解决企业实际困难。目前，我们正在研究组建政策性救助基金，依法依规帮助关键重点民营企业纾困解难。

在解决土地问题上，只要是真正的大项目好项目，可实行“点供”，也可以实行省市县联供，把好钢用在刀刃上。从今年10月1日起，制造业用地的使用者，可在规定期限内按合同约定，分期缴纳土地出让价款。

在解决人才问题上，发挥企业引才聚才的主体作用，政府提供机制和政策。最近我们推出一项政策，允许重点中小企业以不超过15%的工业用地，建设研发中心、单位租赁住房、人才和职工周转房。

问：民营企业家对营商环境格外看重。请问，山东在构建良好营商环境方面有哪些举措？

刘家义：山东正全力抓好放管服和“一次办好”改革，还相继举办全国省级山东商会会长座谈会、全省招商引资招才引智工作大会、青年企业家创新发展国际峰会、外交部蓝厅全球推介、尼山世界文明论坛、国际孔子文化节、首届儒商大会等重大活动。

当前，我们正在做好四件事：一是对标世界银行“企业营商环境指标”，对各地市开展环境质量综合评价并公布评价结果，倒逼营商环境改善；二是营造尊商重商的社会环境，破除“官本位”思想，在全社会培育创新创造、尊重企业家的土壤；三是把支持和引导民营企业特别是中小企业克服困难、创新发展方面的工作情况，纳入干部考核考察范围；四是探索建立政商关系“亲”和“清”的机制，由省纪委监委牵头，制定政商交往“正面清单”和“负面清单”，划清“安全区”，鼓励干部大胆服务企业、与企业家正常交往。

《 人民日报 》（ 2018年11月20日 03 版）

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