三季度末商业银行不良贷款率1.87%

本报北京11月19日电 （记者欧阳洁、曲哲涵）银保监会近日发布2018年三季度银行业主要监管指标数据。数据显示，我国银行业利润增长基本稳定，前三季度，商业银行累计实现净利润15118亿元，同比增长5.91%，增速较去年同期下降1.49个百分点。信贷资产质量保持平稳，三季度末，商业银行不良贷款余额2.03万亿元，较上季末增加751亿元；商业银行不良贷款率1.87%，较上季末上升0.01个百分点。

数据同时显示，银行业继续加强金融服务。三季度末，银行业金融机构涉农贷款余额33万亿元，同比增长6.6%。用于小微企业的贷款余额33万亿元，用于信用卡消费、保障性安居工程等领域贷款同比增长分别为27.2%和39.8%，比各项贷款平均增速高出14.9和27.5个百分点。

《 人民日报 》（ 2018年11月20日 12 版）

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