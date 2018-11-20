原标题：4750万箱！调高烟草销售任务不合时宜

一家企业要求确保年销售的目标任务却引起了公众的热议——国家烟草专卖局、中国烟草总公司在11月份生产经营调度会上要求确保年销售4750万箱的目标任务。

中国已是全球最大的烟草生产国和消费国，还拥有全球数量最多的3.15亿烟民。根据国家烟草专卖局的销售计划进行测算，2018年的年度目标比去年要增加12.2万箱，相当于增加了61亿根烟。这意味着每名烟民每年要多吸20根烟，正好一盒烟；如果每名烟民平均每天一盒烟的吸烟量不变，新增的12.2万箱意味着我国要增加83.6万烟民。

《健康中国2030规划》要求，到2030年要把我国目前27%的吸烟人群降低到20%。然而，烟草销售目标任务与“控烟”社会大环境完全相反，该如何调控这个矛盾？

4750万箱的背后是对烟草最大利润的追求

据烟草专卖局的数据显示，2017年我国卷烟销量止跌反升，全年卖出4737.8万箱，较2016年增长0.8%，2018年的卷烟销量还要继续提高，预计可达4750万箱。

新探健康发展研究中心控烟专家李金奎在接受科技日报记者专访时表示，世界卫生组织《烟草控制框架公约》在我国生效已经12个年头，但烟草产销量却一直呈现增长的趋势，“这是一个铁的事实”。不过，随着控烟形势的发展，室内公共场所全面禁烟的呼声也越来越高，烟民吸烟的环境和空间越来越受到限制。新《广告法》与《互联网广告管理暂行办法》，都规定“禁止在大众传播媒介或者公共场所、公共交通工具、户外发布烟草广告”。

“由于这些对烟草业的限制，以及人们对吸烟危害认识的提高，今年9月我国卷烟产量下滑了9.3%，这使得烟草业越发感觉到消费量减少、销量下滑给烟草业发展带来的危机。”李金奎说，每年初的全国烟草工作会议都会制定一个比去年销量增长的目标，烟草专卖局每年也都要求确保烟草产销，其根本原因和最终目标都是为了利润。

其实，目前我国的吸烟率已是全球最高的，15岁以上人群吸烟率达28.1%，其中男性吸烟率高达52.9%。北京控烟协会秘书长、首都医科大学教授崔小波说：“4750万箱烟，平均到中国的14亿人，相当于让每人每年吸84包烟。”

增加中低档烟销量实为保住吸烟“消费者”数量

近期，青岛、上海等地的烟草专卖局（公司）纷纷推出了“文明吸烟环境建设”，这包括有烟灰桶、电子点烟器等设施的“公益吸烟亭”；在公园、广场、车站等人流密集场所，建立便民吸烟点；建设拓展零售终端功能的消费体验区等。

李金奎说，从2015年起，全国烟草行业就把卷烟消费环境建设作为烟草业最新一轮的“高质量发展的基础和稳定器”。烟草行业想把握吸烟环境建设的主动权，表面称是服务消费者，实质上是将吸烟环境建设作为增加消费黏性、培育品牌、塑造烟草形象的契机。这是以消费者为基点，以零售终端为纽带，既能增加烟草制品的产销，也希望能保留吸烟者的队伍，来对抗控烟。

中国疾病预防控制中心原副主任杨功焕表示，烟草公司想增加销售额度，增加中低档烟的销量，大部分的原因并非单纯为了利润，而是为了保住吸烟“消费者”的数量。

《烟草控制框架公约》指出，烟草业利益与烟草控制存在不可调和的矛盾冲突。“要调控烟草销售目标任务与控烟社会大环境的矛盾，就是要按照《公约》的要求，减少烟草制品的供应和需求。”李金奎说。

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