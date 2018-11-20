原标题：双十一优惠套路多 消费者或“被退款”

今年的双十一正值周日，掀起了一阵全民网购狂欢。然而，好不容易过了优惠套路“奥数关”，购买到实惠的商品，商家却以商品缺货为由要求退款；更有商家以物流原因推迟发货，甚至不发货。双11后，消费者或将面临“被退款”。据电子商务中心统计，今年双十一退款问题投诉占比为19.10%。

陷阱1

卖家不发货 买家被退款

高女士反映，双十一在购买原价值1507元的海鲜，遭遇对方虚假发货，商家声称发货后由于顺丰快递失误而丢件，但高女士拨打顺丰快递的客服和物流小哥咨询情况，得知并不是丢件而是发货途中由商家单方面召回，并称快递丢失，并拒绝再次发货。

对此，中国电子商务研究中心法律权益部助理分析师蒙慧欣表示，对于商家虚假促销、单方面取消订单或迟迟不发货的，消费者可按照平台对于卖家发货期限规则要求商家进行赔偿。对于商家不予理睬的，可向有关部门进行举报维权。消费者遭遇“超卖”时，不仅可要求商家退还货款，还有权主张商家就违约行为赔偿损失。

陷阱2

定金不退“陷阱” 定金不退订金能退

预售模式出现，较好地解决了双11当天流量过大导致的系统瘫痪，同时也给商家更精准的销售预估，库存准备。然而有不少商家在预售定金上“埋坑”。

王女士反映，在“有赞”平台和植观合作“植观旗舰店”的店铺购买了20元等于100元的代金券(店铺称其为定金)，说的是预售价188，加100代金券。让人以为是买了代金券以后88到手，但是11月11日当天的价格是268，扣除100代金券加20元购买代金券的费用到手价188。于是和客服协商退款并退定金，对方只愿意退还尾款，不退还定金。

蒙慧欣表示，一般来说定金不退，订金能退。“定金”是指当事人约定由一方向对方给付的，作为债权担保的一定数额的货币，它属于一种法律上的担保方式。给付定金一方如果不履行债务，无权要求另一方返还定金；接受定金的一方如果不履行债务，需向另一方双倍返还债务。债务人履行债务后，依照约定，定金应抵作价款或者收回。而“订金”目前我国法律没有明确规定，它不具备定金所具有的担保性质，可视为“预付款”，当合同不能履行时，除不可抗力外，应根据双方当事人的过错承担违约责任。

专家提醒消费者对于预售款，不要轻易支付定金。商家订金不退的，可向有关监管部门举报维权。（倪明）

(责编：杨曦、仝宗莉)