原标题：“立规矩”与“开罚单”双管齐下 支付行业加速洗牌

“立规矩”与“开罚单”双管齐下 监管定调严监管常态化

牌照缩减 支付行业加速洗牌

监管层和业内人士近日接连发声，直指支付行业乱象，并强调支付行业严监管将常态化。

截至目前，央行已经注销逾30张支付牌照。在一些中小支付机构退出市场的同时，大型支付机构的固有优势更为显现。业内人士表示，在强监管之下，整个行业洗牌态势将更为凸显。

央行处罚频率和力度加强

“我们大概在六年前开始批第三方支付牌照，但是后来发现，在200多张第三方支付牌照的领取者中，有一部分实际上对支付科技和降低支付成本不是太感兴趣。他们真正感兴趣的是能收预付款。”在日前举行的财新峰会上，前央行行长周小川一语道破了当前支付行业出现的种种“扭曲”现象。

无独有偶，在最近举行的第七届中国支付清算论坛上，中国人民银行副行长范一飞也点出了目前支付市场上存在的一些乱象。“社会举报数据显示，银行卡收单违规售卖机具、挪用网络支付接口仍然高发，反映出部分收单机构主体责任没有落实好，外包管理不严等问题。有些市场主体在三令五申的情况下还在为非法活动提供支付服务。从事支付业务不能没有规矩，需要恪守法律法规、公序良俗，务必禁止为黄赌毒和其他违法活动提供支付服务，已经涉足的要坚决停下来。”范一飞表示。

针对种种行业乱象，防风险和治乱象已经成为目前央行对支付行业监管的主基调，这体现为央行一方面频频针对支付机构开出罚单，另一方面接连出台监管文件规范市场的行为。

今年以来，央行对支付机构的各类处罚“节奏”明显加快。11月18日，中国人民银行上海总部再开10张罚单，快钱清算、上海富友支付服务股份有限公司、上海申鑫电子支付股份有限公司等十家支付机构因违反支付业务规定被罚，罚款金额共计达百万元。据媒体统计，今年前三季度央行对第三方支付行业开出的罚单已逾80张，其中6张罚单单笔处罚金额超千万。处罚频率和力度明显超过往年。

在不手软的开罚单的同时，自2017年下半年至2018年上半年，央行也出台了多个文件来规范支付市场，这些文件包括《关于将非银行支付机构网络支付业务由直连模式迁移至网联平台处理的通知》、《关于规范支付创新业务的通知》、《中国人民银行关于印发条码支付业务规范(试行)的通知》以及《关于支付机构客户备付金全部集中交存有关事宜的通知》等。伴随着这些监管文件的出台，一些以往支付业务的灰色地带被逐步清除。

牌照缩减洗牌持续

“经过监管机构近两年对行业从备付金到清算再到线下银行卡收单业务乱象的整治和梳理，第三方支付行业快速发展无序竞争时代将终结。”易观资深金融分析师王蓬博对《经济参考报》记者表示。

伴随着行业强监管的持续，支付市场洗牌和整合的迹象越来越明显，这种整合和洗牌体现为：一方面大型支付机构的固有优势越来越明显，另一方面小型支付机构则面临生存危机。数据显示，央行已经注销逾30张支付牌照，不少中小支付机构已经退出市场。

以支付机构客户备付金集中存管制度为例，Analysys易观报告指出，备付金集中100%由央行专有账户存管的落地，无疑对中小支付机构会造成较大冲击。在不计入利息的前提下，将会令中小支付机构利润短期内受到较大影响。Analysys易观发布的《中国第三方支付移动支付市场季度监测报告2018年第二季度》数据显示，支付宝与腾讯金融(微信支付)合计占市场份额91.8%。支付市场寡头垄断的格局基本形成。

王蓬博表示，不管是蚂蚁金服还是腾讯金融等行业巨头还是拉卡拉、连连支付等深耕行业多年的支付机构，在多年的探索中均建立起了自家独有的优势，这体现在资金、技术、体系、风控、人脉等方方面面，短期内格局很难改变。整个行业会形成优胜劣汰、向头部集中的态势。

中国人民大学重阳金融研究院高级研究员董希淼表示，支付市场一些野蛮生长现象将得到遏制，预计非银行支付机构数量将会继续减少，支付牌照价格将有所下降。

拉卡拉集团高级副总裁唐凌也对记者表示，支付行业在前期的发展并不理性，一些机构对支付牌照有非理性需求。在严监管之下，支付行业将逐步回归理性、健康发展，劣币驱逐良币的现象将有所减少。

支付行业严监管将常态化

“未来的支付监管如何开展、如何改进？我认为应当是严监管常态化。常态化要求我们保持监管定力，过去是这样、未来也是如此；对国内机构如此，对境外机构一视同仁；严监管还要求我们在风险暴露时期刮骨疗毒、猛药去疴，规范发展时期居安思危、如履薄冰；对存量风险要按照既定措施去消化，对增量风险要加强监测、抓早抓小、提前防范。”范一飞指出。他强调，不能错误地认为严监管是运动式，专项整治后监管会有所松动。

范一飞也表示，要继续畅通市场退出通道，严格支付机构分类评级、支付业务许可证续展，对于主动转型意识不强、没有实质性业务开展、相关指标不达标的机构，要坚决予以退出。

王蓬博表示，强监管第一阶段实际上是央行从顶层设计上逐渐梳理整个支付清算行业的过程。当账户端和清结算方式以及线下收单方面所有曾经的“灰色地带”被央行出台正式文件堵住后，落实将成为下一个阶段的重点，预计会有相当一部分仍然未按照央行要求整改以及整改不彻底的第三方支付机构被央行处罚。

范一飞也表示，要明确支付监管的目标不是把机构管死，而是通过督促机构规范经营实现可持续发展。密切跟踪新技术应用、新业务开展，为产业创新预留一定空间，既不一棍子打死，也不放任自流。

王蓬博表示，对传统第三方支付机构来讲，随着强监管逐一击破行业存在多年的灰色地带，必须直面费率降低同时备付金利息收入取消而对利润带来的冲击。第三方支付机构经营重点要从传统的依靠大规模拓展用户数量赚取利润逐步转变到根据行业深度挖掘客户需求，优化场景服务，提高服务水平上，做到由量到质的转变。（记者 张莫）

(责编：杨曦、仝宗莉)