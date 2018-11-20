酒店卫生乱象引发一些消费者“自保”式购物

“我今天下单购买了便携隔脏睡袋。”11月16日，在北京一家企业当销售经理的陈靓告诉《工人日报》记者，受近日网上一段关于国内一些五星级酒店服务员用脏浴巾擦杯子的视频影响，她先后购买了除菌湿巾、便携烧水壶等一系列用品。近年来酒店卫生问题频频曝光：强碱洗涤床单、不换床具杯具、无视马桶浴缸清洁……这些乱象困扰着消费者。不少人认为“外出卫生安全还是要靠自己”，开始采取“自保”措施：用开水烫马桶圈和杯子，用酒精清洁卫浴设施、自带杯子和床单……
“由于热爱旅行，酒店就类似于我第二个家。整洁、干净、舒适是必须的。”一位旅游爱好者告诉记者，“看到经济型酒店被曝出问题，我通常会选择星级酒店。没想到这次曝出的星级酒店问题同样触目惊心。看来以后也需要自备洗漱用品了。”
在采访过程中，很多差旅活动较多的消费者都表示以后会尽可能地自带用品。“这则视频曝光之后，带孩子旅行就需要带更多东西了。”一位亲子旅行类博主告诉记者，由于服务对象是针对亲子，所以平时旅行推荐都选择有星级的酒店。现在这则视频曝光，对自己的体验也不敢轻易相信了。
一家主营旅行用品的在线销售平台商家刘梦琳说：“近日，我们的数据平台发现折叠口杯、脸盆等便携式旅行用品的搜索量较往日激增。隔脏睡袋在近日销售的数量就达到往日2~3个月的销售量。”事实上，这种需求也在其他电商平台上得到印证。随着相关视频曝光，记者采访发现，国内某电商平台杀菌湿巾、面巾纸两款产品搜索量相比13日增长约1.5倍左右。
实际上，用脏浴巾擦杯子，不仅引起了消费者的不适和不满，还明确违反了国家标准。据了解，国家有关部门发布的《旅店业卫生标准》对于酒店卫生做出了全方位的要求，对不同类型的酒店规定不同，越是高档的酒店，要求就越高。但不管带不带星级，旅店都要每天对公共茶具进行清洗消毒。
“随便擦一下杯子，毫无疑问是不达标的。制定这样的标准是有因可循的，若不严格实施，就没法实现那些更重要的指标。”一位不愿具名的前酒店从业人员告诉记者，视频发布后，有被提及的酒店回应称相关部门抽检微生物检测数为0，但这并不能证明酒店的卫生状况是良好的。“用洗涤剂冲洗并不能算消毒，只是使物品看起来干净；而消毒是为了让常见致病细菌数目减少到安全水平。”
据悉，多家酒店被曝光卫生乱象后，文化和旅游部对涉事酒店进行了排查，责成其所在的上海、北京等地文化和旅游主管部门进行调查处理。有评论指出：对涉事酒店不能一罚了之，相关监管部门对酒店的监管应该常态化，再硬一些。(记者赵剑影)
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