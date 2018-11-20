原标题：天猫一内衣旗舰店被品牌方指责售假 天猫：尚不能确定

天猫一内衣旗舰店被品牌方指责售假，天猫：尚不能确定售假

近日，“SECRET CROWN秘密の冠”品牌方发声明称天猫授权店大部分系列产品属于假冒伪劣产品，授权店却回应称被诬告。

消费者宋威(化名)向澎湃质量报告反映，他在前述内衣品牌天猫旗舰店购买的打底裤怀疑有假，原因是品牌方发声明称授权店进货量和实际销量不符，大部分产品属于假冒伪劣产品。

11月14日，品牌方“温州市融亨贸易有限公司”一名工作人员向澎湃新闻证实了此事。他称，发现天猫授权店售假后，已终止合作，目前正在走法律程序。

同日，授权店经营方“诸暨市歆琇针织有限责任公司”回应称，是品牌方倒打一耙，“说白了就是我们做好了有些人眼热，不便多说”。

截至发稿，澎湃新闻注意到，品牌方发布的声明已被删除，天猫授权店所有产品已下架。

宋威称，今年10月，他在前述内衣品牌天猫旗舰店为女朋友购买了一款“秘密之冠1600D踩脚连裤袜”。到货后发现该连裤袜和“正版”有差距，“该连裤试穿后走形、面料不紧实，整体的绒料质感也较差。”客服却告诉他是“真货”。

11月10日，宋威发现该内衣品牌方在其官方微信公众号发布声明称，曾授权在天猫开设的内衣旗舰店销售系列产品，但近期发现歆琇公司在天猫平台实际销售数量和进货数量相差十几万件，且经鉴定大部分系列产品属于假冒伪劣产品。

声明还称，温州市融亨贸易有限公司是上述品牌商标的合法权属人，且是该系列产品的唯一合法生产商。

面对质疑，天猫店客服让宋威切勿轻信谣言。“如果确实有售假，我们天猫店也不会销量这么高。”随后，宋威向天猫平台反映了此事，“鉴定报告也没有，我就把品牌方声明发过去了，但没回音”。

澎湃新闻看到，该店在天猫上销售“SECRET CROWN秘密の冠”品牌系列产品，宋威购买的是销量最高的一款产品，数据显示该产品月销售达到12万余件。

11月19日，天猫方面回应澎湃新闻称，经调查，品牌方“温州市融亨贸易有限公司”将“SECRET CROWN秘密の冠”品牌天猫旗舰店运营权，以合同形式授权给“诸暨市歆琇针织有限责任公司”。因该授权为不可撤销授权，合作期间，双方产生商业纠纷，品牌方希望中止合作，便发声明称运营方售假，根据已有资料不能确定授权方售假，目前该店产品已下架。

(责编：杨曦、仝宗莉)