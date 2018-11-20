乘客打司机 抢方向盘等近三成

本报北京11月19日电 （记者徐隽）11月19日，最高人民法院中国司法大数据研究院发布“公交车司乘冲突引发刑事案件分析”司法大数据专题报告。报告指出，纠纷起因多为车费、上下车地点等小事，合计占比近六成。超五成案件发生在车辆行驶过程中，46.40%的案件有“紧急停车”情形。超半数案件有乘客攻击司机的行为，更有近三成乘客出现抢夺车辆操纵装置的情况。超五成案件出现车辆撞击其他车辆、行人、道旁物体或剧烈摇晃等危险情况。
报告显示，公交车司乘冲突引发的刑事案件量稳中有升。2016年1月1日至2018年10月31日，全国各级人民法院一审审结的公交车司乘冲突刑事案件共计223件。2017年较2016年增长4.8%。涉案罪名集中在以危险方法危害公共安全罪和故意伤害罪，合计占比近七成。
报告显示，乘客犯以危险方法危害公共安全罪为主，占比55.77%，司机犯罪以故意伤害罪居多，占比为56.86%。在公交车司乘冲突刑事案件中，被告人身份及占比分别为：乘客（69.96%），司机（22.87%），第三方（7.17%）。
报告显示，纠纷起因多为车费、上下车地点等小事，合计占比近六成。案件量靠前的各类纠纷起因及占比分别为：下车（37.74%），车费（17.92%），饮酒或吸毒（8.49%），上车（3.77%），盗窃（3.77%），其他（27.26%）。公交车行驶中的司乘冲突刑事案件，乘客各类举动及占比分别为：攻击司机（54.72%），抢夺车辆操纵装置（27.36%），持刀威胁司机（2.83%），盗窃司机财物（2.83%），与司机口角（1.89%），其他（10.37%）。
报告显示，面对纠纷，约三成案件的司机选择了避让，仅约一成案件有其他乘客出面制止司乘冲突的情形。
报告显示，超五成案件出现车辆撞击其他车辆、行人、道旁物体或剧烈摇晃等危险情况，仅20%的案件未造成重大不良后果。
《 人民日报 》（ 2018年11月20日 13 版）
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