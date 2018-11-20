原标题：北京将对个人信用评价打分 定期公示个人失信记录

北京将对个人信用评价打分

覆盖全部常住人口 将定期公示企业和个人失信记录

昨天上午，《北京市进一步优化营商环境行动计划(2018年—2020年)》(以下简称《行动计划》)发布，共安排22项主要任务，并细化成298项任务清单，以确保本市营商环境进一步改善提升。《行动计划》明确，2020年底前完成北京市社会信用条例立法工作，并建成覆盖全部常住人口的北京“个人诚信分”工程。这也意味着，北京将真正开启对个人信用的评价，个人诚信分将关系终身。

北京营商环境打造“四大示范工程”

根据《行动计划》，未来三年北京将重点打造“营商环境四大示范工程”，即北京效率、北京服务、北京标准和北京诚信“四大工程”。其中，“北京效率”示范工程，将以一个事项一个部门最多一次审批为原则，进一步取消审批事项，再造审批流程，压缩审批时间，充分展示国际一流水平的“北京效率”。据市发改委相关负责人介绍，北京政务和审批服务事项将进一步压缩，现有2298项市级审批和政务服务事项压缩至1130项，精简50.8%，区级独有事项和街道(乡镇)事项精简比例也将达半数以上。

“北京服务”示范工程，则将紧贴企业实际需求，量身定制“服务包”，充分展示“亲”“清”新型政商关系的“北京服务”。未来三年，北京将加速实现全市政务事项“一窗办理”“一网通办”，今年市区两级行政审批事项网上可办率达80%，2019年实现90%，2020年达到100%。“在实际工作中各区各部门还将自我加压，进度安排要比这个更快一些，2018年底就将力争达到90%，”市发改委主任谈绪祥介绍说。

“北京标准”示范工程，则将建立符合首都功能定位、体现新时代高质量发展要求的行业发展标准、城市规划标准、技术服务标准、市场监管标准，充分展示可复制可推广的“北京标准”。 据介绍，本市将出台第三批取消证明事项目录，制定全市统一的政务服务事项规范标准，在全市范围内实现同一事项同等条件无差别办理。

“北京诚信”示范工程，则将构建以企业信用为核心的市场监管机制，完善让失信主体“一处失信、处处受限、寸步难行”的信用惩戒格局，引导企业和个人以诚信立身兴业，充分展示示范引领全国的“北京诚信”。

个人诚信将被评价打分 关系终身

为加快打造诚信示范城市，新一轮《行动计划》将有“重拳”动作。未来三年，北京将完善信用联合奖惩机制。建立健全数据清单、行为清单、措施清单等全市统一的信用联合奖惩“三清单”制度，2020年底前建成覆盖全部常住人口的北京“个人诚信分”工程。“这是北京一个重要的创新做法，将对个人的信用进行评价，关系终身，”市发改委相关负责人表示。根据《行动计划》，北京将大力推动信用信息在市场准入、公共服务、旅游出行、创业求职等领域广泛应用，为守信者提供“容缺受理”“绿色通道”便利措施以及“信易+”示范项目激励措施。此外，还将完善信用黑名单制度，定期公示企业和个人失信记录，形成“一处失信、处处受限、寸步难行”的失信惩戒格局，让违法违规失信者付出沉重代价。

政务诚信也将纳入绩效考核

除了对个人诚信的评价打分之外，未来三年，北京还将着力于政务诚信建设，打造“诚信政府”，加强项目投资、政府采购、招标投标、社会管理等重点领域的政务诚信建设，对依法作出的政策承诺和签订的各类合同要认真履约和兑现，坚决杜绝“新官不理旧账”现象。

“将对各区、各部门实施政务诚信考核评价，并纳入绩效考核，对造成政务失信的主要责任人依法依规追究责任”，据市发改委相关负责人介绍，将全面梳理地方立法和政府规章，2020年底前完成北京市社会信用条例立法工作，发挥法制对信用体系建设的引领和推动作用。

按照新一轮《行动计划》的工作框架，北京还将打造“六个统一”的智慧型政务服务体系，即建设全市统一的信用信息平台、全市统一联通的线上线下政务服务大厅、全市统一的企业服务和重大项目平台、全市统一的企业法人服务卡、全市统一的投资项目代码以及全市统一的政务服务标准规范，推行审批事项“马上办、网上办、就近办、一次办”，推进审批服务扁平化、简易化、智能化，全面提升企业和群众办事体验。“是不是什么事都要审？”“我办事是不是在哪办都一样？”“我办事的具体方式方不方便？”“遇到问题有没有人来管我？”……对于新一轮优化营商环境行动，市发改委主任谈绪祥表示，将重点解决这四大问题。文/本报记者 林艳

亮点

北京开办新企业将仅需两天

打造营商环境的“北京效率”，成为新一轮《行动计划》的一项重要内容。北京营商如何提速？在政务环境方面，将通过向技术要效率、向管理要效率，不断提升政务服务效率。比如提高开办企业效率，到2018年底压缩至3天以内，到2020年底力争压缩至2天以内。深化“证照分离”和“多证合一”改革，实现“多证合一、一照一码”。

此外，企业平均办税时间也将继续缩短，将建税务人端和纳税人端两个平台集成再造的新一代电子税务局，综合施策将企业平均办税时间缩短至94小时；企业获得用水、用气、用热服务办理环节精简为2个，高压和低压平均接电时间分别不超过80天和25天；今年年底前，加快推进关检深度融合，有效减少进出口环节审批监管事项，年底前整体通关时间压缩三分之一。

降低企业住房公积金缴存比例

未来三年，本市还将全面落实国家各项减税降费政策，降低残疾人就业保障金征收标准上限。根据《行动计划》，享受减半征收企业所得税优惠政策的小微企业年应纳税所得额上限，将从50万元提高至100万元；享受当年一次性税前扣除优惠的企业新购进研发仪器、设备单位价值上限，将从100万元提高到500万元。

此外，本市还将继续执行阶段性降低企业住房公积金缴存比例政策，企业可在5%-12%之间自主选择确定住房公积金缴存比例。另外，还将充分利用信息技术手段在全市范围内实现住房公积金通存通兑，由税务部门统一征收社会保险费及其他非税收入，相关缴费将可通过银行划转，为缴存单位和缴存人提供便利服务。

逐步推进产业用地弹性年期出让

“优化土地要素的供给”，作为《行动计划》22项重要任务内容之一，明确未来将细化落实本市高精尖产业用地政策，建立市级统筹的国家科技创新重大项目和重大工程用地保障机制。 据悉，未来三年，北京将逐步推进产业用地弹性年期出让、土地年租制等，在依法合规前提下，综合采用开发区、产业园区规划范围内统筹平衡开发成本、出让土地和出租房屋并举等方式，降低高精尖产业用地成本。

此外，还将创新产业用地利用方式，出台完善产业用地供应机制、拓展产业用地空间的办法。鼓励土地使用权人通过自主建设、联合开发等方式，结合城市更新对自有用地进行升级改造，用于高精尖产业发展。支持土地混合开发利用。

2020年前重点区域实现5G全覆盖

根据《行动计划》，未来三年北京创新创业的环境将更加优越。计划中围绕提供更好的创新服务，也提出了具体任务措施，如2020年将实现固定宽带网络具备千兆接入能力，重点区域实现5G覆盖。宽带资费每年降低10%。

在为创新人才提供更加优质服务方面，将深入推进首都国际人才社区建设，深化朝阳望京、中关村大街、未来科学城、新首钢高端产业综合服务区国际人才社区建设试点，并适时将试点范围拓展至北京经济技术开发区、通州区、顺义区和怀柔区；还将开辟“绿色通道”支持外籍人员子女学校落地，打通国际医疗保险落地通道。

北京将设立市级融资担保基金，并充分发挥科技金融专营组织机构和中关村银行作用，更好地为中小微企业提供融资服务。此外，还将深化知识产权质押、投贷联动等科技金融创新。

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北京取消“多人口家庭”“优惠停车”等奇葩证明

昨天，北京市发改委消息，为贯彻国务院减证便民、优化服务的要求，北京取消居(村)委会对多人口家庭开具证明、居住地相关部门开具“优惠停车”证明等多项规定。这也意味着，今后类似“我家住几口人”“我是不是住这附近”这样的奇葩证明，将不再需要由市民提供。

根据市政府审改办《关于取消3项涉及企业和群众办事创业证明的通知》(京审改办发〔2018〕9号)，将取消居(村)委会对“多人口家庭”开具证明的规定。根据《关于北京市居民用水实行阶梯水价的通知》和《关于建立居民生活用气阶梯价格制度的通知》的规定，多人口家庭需要由供水、供气企业根据用户提供的居民户口簿或居(村)委会提供的实际居住证明，来认定用水、用气阶梯量要求。此次证明规定取消后，用人口家庭申请人可向供水、供气单位提交居民户口簿，或者由供水、供气单位调查核实办理。虽然取消证明，但居民用水、用气阶梯价格多人口家庭优惠政策不作调整。

此外，由居住地相关部门开具的“优惠停车证明”，此次也一并取消。按照北京市发展和改革委员会、北京市交通委员会、北京市住房和城乡建设委员会《关于本市停车收费管理有关问题的通知》规定，停车资源紧张、停车矛盾突出的部分居住区，经区有关部门确认并公示，可以在居住区周边占道停车场划定一定区域，当地居住区的居民凭有效证明在此停车，收费标准按照不高于夜间收费标准执行，具体实施操作细则按各区规定执行。

其中，相关证明由申请人按照各区要求提交身份证、小客车行驶证、居住房屋产权证等能够确认居住地真实信息的相关证件(凭证)，各区交通部门内部调查核实后办理。此次“优惠停车”证明取消后，将极大方便市民停车。(记者 林艳)

(责编：杨曦、仝宗莉)