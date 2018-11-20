自贸区，培育更多制度新苗

自贸区建设，如今已走过整整5年。从5年前在上海正式成立国内首个自由贸易试验区，到今年中国（海南）自由贸易试验区获批，改革开放的区域广度和内容深度全面升级，不断向“深水区”迈进。不久前，习近平总书记作出重要指示：不断提高自由贸易试验区发展水平，形成更多可复制可推广的制度创新成果，把自由贸易试验区建设成为新时代改革开放的新高地。

5年来，自贸区在改革开放的深水区积极探索创新，形成了一系列可感可知的成果。曾经，来自政府部门的“审批”让一些投资者感到“紧张”。很多项目都要经过多个部门长达数月的漫长审批，而结果往往不可预料。如今，在上海自贸区，“口红的故事”广为人知。过去，进口一支口红光审批就得花上5个月，如今受益于非特殊用途化妆品进口“审批改备案”，5个工作日便可上市。争分夺秒的时尚潮流，不再因为等待担心成为明日黄花。借改革之力，自贸区建设为普通人的生活带来亮色。

自贸区的故事，核心是制度创新。向内看，通过坚持大胆试、大胆闯、自主改，制度创新的红利已清晰显现。负面清单的长度在不断缩短，国际贸易“单一窗口”在多地推开，市场主体数量更是大幅增加。可以说，以负面清单为核心的外资管理制度创新，以便利化为重点的贸易监管制度创新，以资本项目可兑换和金融开放为内容的金融制度创新，以政府职能转变为核心的事中事后监管制度创新，构成了自贸区制度探索的矩阵。一边投石问路，一边总结推广，自贸区的制度创新带动了营商环境不断优化，推动了市场与政府关系进一步理顺，激发出新的改革发展活力。

改革不停顿，开放不止步。向外看，自贸区是新时代中国改革开放的又一窗口。《中国（海南）自由贸易试验区总体方案》提出，“把海南打造成为我国面向太平洋和印度洋的重要对外开放门户”，宣示了中国将实行更加积极主动的开放战略，加快构建开放型经济新体制，推动形成全面开放新格局的决心和信心。12个自贸区，已经成为新一轮高水平开放的重要抓手。在经济全球化受阻的今天，这不仅是加快形成法治化、国际化、便利化的营商环境和公平开放统一高效的市场环境的有力举措，更是对贸易保护主义与逆全球化思潮最有力的回击。

面向未来，自贸区依然承担着为改革发展投石问路的试点意义。前不久，港珠澳大桥正式通车。就在这55公里桥隧所串联起的中国南部地块上，既有特别行政区、经济特区，也有自由贸易试验区、自由港，琳琅满目的制度方案，集中展现了改革开放进程中“先行先试”的智慧。40年来，多样化的试点方案，不断探索出改革的实现路径和实现形式，为改革提供了诸多可复制可推广的经验做法。自贸区建设，同样会“在历史前进的逻辑中前进”。

12个自由贸易试验区，有的侧重沿海对接港澳，有的侧重内地向西开放，各具特色意味着各有使命。正是在这个意义上，自贸区是国家层面的试验田，不是地方的自留地。各地在发展过程中，仍需不断攀登制度创新的高地，而非在优惠政策的洼地中打转；仍需更多“首创性”的探索，不是简单复制他人成果。一言以蔽之，自贸区建设要取得实效，必须解放思想、与时俱进，尽可能把问题穷尽、把办法想足，真正起到压力测试作用。对证明行之有效的经验做法，及时总结提炼、完善规范，在面上推广，从而积小胜为大胜，将改革开放不断推向前进。

《 人民日报 》（ 2018年11月20日 09 版）

(责编：仝宗莉、赵爽)