世界经济向何处去，人类如何选择？这是一个关乎人类前途命运的重大命题。

在亚太经合组织工商领导人峰会上，习近平主席发表主旨演讲，科学判断世界历史大势，明确提出了为世界经济发展把握正确方向的五点主张，为推动经济全球化健康发展、推动全球治理体系变革提供了中国方案，彰显了“天下一家”的中国智慧，展现了中国作为全球共同开放重要推动者、全球治理改革积极贡献者的务实形象。

当今世界正在经历百年未有之大变局。一方面，各国经济社会发展联系日益密切，全球治理体系和国际秩序变革加速推进。另一方面，世界经济深刻调整，保护主义、单边主义抬头，经济全球化遭遇波折，多边主义和自由贸易体制受到冲击，不稳定不确定因素依然很多，风险挑战加剧。但是，经济全球化是不可逆转的历史大势，为世界经济发展提供了强劲动力。从纷繁复杂的局势中把握规律、认清大势，坚定开放合作信心，共同应对风险挑战，是人类最明智的选择。而在顺应大势中，为世界经济发展把握正确方向，为国际社会找到有效治理思路，则关乎各国利益，体现人类智慧与国际道义。

把握世界经济发展正确方向，就要坚持开放、发展、包容、创新、规则导向。习近平主席明确提出了五点主张：坚持开放导向，拓展发展空间；坚持发展导向，增进人民福祉；坚持包容导向，促进交融互鉴；坚持创新导向，开辟增长源泉；坚持规则导向，完善全球治理。这五点主张，顺应经济全球化历史大势，为世界经济发展指明了正确方向，是建设开放型世界经济的重要路径。历史充分表明，只有坚持开放合作才能获得更多发展机遇和更大发展空间，只有加强发展合作、让所有国家的人民都过上好日子才是最大的公平，只有让不同文明、制度、道路交流互鉴才能为人类社会进步提供强大动力，只有探寻新的增长动力和发展路径才能更好应对各自和共同的发展挑战，只有以规则为基础加强全球治理才能实现稳定发展。

大道至简，实干为要。把握世界经济发展正确方向，就要致力建设开放型世界经济。我们应该旗帜鲜明反对保护主义、单边主义，维护以世界贸易组织为核心的多边贸易体制，引导经济全球化朝着更加开放、包容、普惠、平衡、共赢的方向发展，在开放中扩大共同利益，在合作中实现机遇共享。我们应该加强发展在国际经济政策协调中的地位，为各国营造共同的发展机遇和空间，为世界经济增长提供强劲动力和稳定环境。我们应该少一点傲慢和偏见、多一些尊重和包容，拥抱世界的丰富多样，努力做到求同存异、取长补短，谋求和谐共处、合作共赢。我们应该消除一切不利于创新的体制机制障碍，深化国际创新交流合作，引领新科技革命和产业变革朝着正确方向发展。我们应该秉持共商共建共享理念，推动全球经济治理体系变革，遇到分歧应该通过协商解决，不能搞小圈子，不能强加于人。

历史车轮滚滚向前，时代潮流浩浩荡荡。按照习近平主席提出的五点主张，把握世界经济发展正确方向，在颠覆性变革时代促进包容，拿出更大勇气推动开放合作、实现共同发展，世界经济的大船就一定能承载各国人民的期待，驶向更加广阔的大海。

《 人民日报 》（ 2018年11月19日 02 版）

(责编：仝宗莉、赵爽)