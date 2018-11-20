原标题：2019年放假时间表来啦！拼假小攻略出炉，快收藏！

2019年放假时间表来啦！快收藏！

拼假小攻略

4月29日—5月1日为劳动节法定休假日，如果4月27日—4月28日，5月2日—5月3日，分别请假2天，可以喜提9天长假！

10月1日—10月7日为国庆节法定休假日，如果10月8日——10月12日请假5天，可以喜提13天长假！

另外，根据《中华人民共和国劳动法》，休息日安排劳动者工作又不能安排补休的，支付不低于工资的百分之二百的工资报酬。

法定休假日安排劳动者工作的，支付不低于工资的百分之三百的工资报酬。

制作：倪雯冰

(责编：杨曦、仝宗莉)